東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値149.49 高値149.96 安値149.41
150.38 ハイブレイク
150.17 抵抗2
149.83 抵抗1
149.62 ピボット
149.28 支持1
149.07 支持2
148.73 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1703 高値1.1707 安値1.1658
1.1770 ハイブレイク
1.1738 抵抗2
1.1721 抵抗1
1.1689 ピボット
1.1672 支持1
1.1640 支持2
1.1623 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3402 高値1.3413 安値1.3330
1.3516 ハイブレイク
1.3465 抵抗2
1.3433 抵抗1
1.3382 ピボット
1.3350 支持1
1.3299 支持2
1.3267 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7979 高値0.8007 安値0.7973
0.8034 ハイブレイク
0.8020 抵抗2
0.8000 抵抗1
0.7986 ピボット
0.7966 支持1
0.7952 支持2
0.7932 ローブレイク
ドル円
終値149.49 高値149.96 安値149.41
150.38 ハイブレイク
150.17 抵抗2
149.83 抵抗1
149.62 ピボット
149.28 支持1
149.07 支持2
148.73 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1703 高値1.1707 安値1.1658
1.1770 ハイブレイク
1.1738 抵抗2
1.1721 抵抗1
1.1689 ピボット
1.1672 支持1
1.1640 支持2
1.1623 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3402 高値1.3413 安値1.3330
1.3516 ハイブレイク
1.3465 抵抗2
1.3433 抵抗1
1.3382 ピボット
1.3350 支持1
1.3299 支持2
1.3267 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7979 高値0.8007 安値0.7973
0.8034 ハイブレイク
0.8020 抵抗2
0.8000 抵抗1
0.7986 ピボット
0.7966 支持1
0.7952 支持2
0.7932 ローブレイク