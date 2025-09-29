東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値149.49　高値149.96　安値149.41

150.38　ハイブレイク
150.17　抵抗2
149.83　抵抗1
149.62　ピボット
149.28　支持1
149.07　支持2
148.73　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1703　高値1.1707　安値1.1658

1.1770　ハイブレイク
1.1738　抵抗2
1.1721　抵抗1
1.1689　ピボット
1.1672　支持1
1.1640　支持2
1.1623　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3402　高値1.3413　安値1.3330

1.3516　ハイブレイク
1.3465　抵抗2
1.3433　抵抗1
1.3382　ピボット
1.3350　支持1
1.3299　支持2
1.3267　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7979　高値0.8007　安値0.7973

0.8034　ハイブレイク
0.8020　抵抗2
0.8000　抵抗1
0.7986　ピボット
0.7966　支持1
0.7952　支持2
0.7932　ローブレイク