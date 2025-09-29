東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6542　高値0.6552　安値0.6521

0.6587　ハイブレイク
0.6569　抵抗2
0.6556　抵抗1
0.6538　ピボット
0.6525　支持1
0.6507　支持2
0.6494　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5772　高値0.5776　安値0.5754

0.5803　ハイブレイク
0.5789　抵抗2
0.5781　抵抗1
0.5767　ピボット
0.5759　支持1
0.5745　支持2
0.5737　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3934　高値1.3959　安値1.3925

1.3988　ハイブレイク
1.3973　抵抗2
1.3954　抵抗1
1.3939　ピボット
1.3920　支持1
1.3905　支持2
1.3886　ローブレイク