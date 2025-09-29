東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6542 高値0.6552 安値0.6521
0.6587 ハイブレイク
0.6569 抵抗2
0.6556 抵抗1
0.6538 ピボット
0.6525 支持1
0.6507 支持2
0.6494 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5772 高値0.5776 安値0.5754
0.5803 ハイブレイク
0.5789 抵抗2
0.5781 抵抗1
0.5767 ピボット
0.5759 支持1
0.5745 支持2
0.5737 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3934 高値1.3959 安値1.3925
1.3988 ハイブレイク
1.3973 抵抗2
1.3954 抵抗1
1.3939 ピボット
1.3920 支持1
1.3905 支持2
1.3886 ローブレイク
