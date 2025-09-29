「みんなと違う悔しさ」を持って過ごしてきた半年間。1アシストのMF加藤海輝(横浜FMユース)はリベンジのため、将来のためにも世界へ
[9.28 練習試合 U-17日本代表候補 7-2 大阪体育大 J-GREEN堺]
長身のコントロールタワーは「みんなと違う悔しさ」を持って、FIFA U-17ワールドカップカタール2025を目指している。MF加藤海輝(横浜FMユース)は今回の大阪合宿が、U17アジアカップ(4月)以来となるU-17日本代表での活動。その初戦で1アシストを記録した。
後半31分、味方DFがボールを奪うと、加藤は中盤のスペースへ飛び出す形で一気に加速。そして、ドリブルから横浜FMユースのチームメイトであるFW浅田大翔(横浜FM)へスルーパスを通した。
横浜FMユースの“ホットライン”によって生み出した1点。「マリノスでユースに浅田がいる時は、自分が前向いて浅田見たら絶対走っているっていうのもありました。自分があそこまで走ってボール受け行って、前にちょっとドリブルしていったんで、スルーパスのところはめっちゃ神経使いましたけど、流したら浅田は身体当てて勝てるだろうなと」。加藤は合宿直前のプリンスリーグ関東1部(対栃木U-18)戦で浅田のアシストからゴールを決めているが、今回は逆に浅田のゴールをお膳立てした。
182cmの長身ボランチが持ち味のダイナミックな動きとクオリティを表現。ただし、加藤は自分のパフォーマンスに満足はしていなかった。「味方が奪った後に自分が飛び出していって決定的なパスができるっていうのは自分の特長でもあるんで、出せて良かったんですけど、もっと自分の特長を出すってなったら、ボールを受けてやりたい」。もっと特長を出さなければ、チャンスを掴むことはできないと考えている。
この試合、後半のメンバーだった加藤はベンチから相手のマンツーマンディフェンスをチェック。後半立ち上がりから、意識的にボールに係わる回数を増やしていた印象だ。だが、大体大のマンツーマンは想像以上。普段に比べてボールを受ける回数を増やせず、前向きなプレーや効果的なロングボールも少なかったことを反省する。
それでも、U17アジアカップ後に日常を変え、攻撃参加や得点を演出することで横浜FMユースを牽引。U-17ワールドカップへの「ラストチャンス」という大阪合宿メンバーに食い込んだMFは、リベンジのため、将来のために、最後まで全力でアピールする意気込みだ。
加藤はU17アジアカップの初戦、第2戦で交代出場。だが、U-17ワールドカップ出場をかけたオーストラリア戦と敗れたサウジアラビアとの準々決勝では出番がなかった。「自分的には、(これまでで)一番悔しかったです。やっぱり『みんなと違う悔しさだな』って思っていて。みんなは試合に出て勝てなかったっていう悔しさが多分多いと思うんですけど、自分的にはその試合にすら、大事な試合に絡めなかったっていうのが、悔しかった」。世界で「みんなと違う悔しさ」を晴らすという思いはより強くなっている。
その加藤は、U-20日本代表からも刺激を受けていた。横浜FMプライマリー時代、一緒にプレーしていたというMF布施克真(筑波大)が追加招集され、U-20ワールドカップ初戦で先発出場。U-17ワールドカップの出場ゼロから這い上がってきたMFが、自分の役割を果たして勝利に貢献した。大学生1年生で世界と戦う布施は身近な存在であり、目指す姿の一つだ。
加藤はその横浜FMプライマリー時代のブラジル遠征で「小学生のサッカー大会なのに、めっちゃ人集まるんですよ。そういうのが好きだなって思って、こういうところでプレーしたいと」海外への憧れを強めたという。過去にはイングランドでマンチェスター・シティのアカデミーと対戦したことも。今回、自身の将来のためにも、「行かなきゃ得れないものが絶対にある」というU-17ワールドカップへの切符をもぎ取ることができるか。
「ワールドカップのメンバーに食い込むことが大切だし、入んなきゃ話にならないんで。このキャンプがもう最後のチャンスだと思うんで、このチャンスで全て出して、チャンス掴めたらなっていうのは思っています」。U-17日本代表の勝利に貢献できることを示し、ラストチャンスを掴む。
(取材・文 吉田太郎)
長身のコントロールタワーは「みんなと違う悔しさ」を持って、FIFA U-17ワールドカップカタール2025を目指している。MF加藤海輝(横浜FMユース)は今回の大阪合宿が、U17アジアカップ(4月)以来となるU-17日本代表での活動。その初戦で1アシストを記録した。
後半31分、味方DFがボールを奪うと、加藤は中盤のスペースへ飛び出す形で一気に加速。そして、ドリブルから横浜FMユースのチームメイトであるFW浅田大翔(横浜FM)へスルーパスを通した。
182cmの長身ボランチが持ち味のダイナミックな動きとクオリティを表現。ただし、加藤は自分のパフォーマンスに満足はしていなかった。「味方が奪った後に自分が飛び出していって決定的なパスができるっていうのは自分の特長でもあるんで、出せて良かったんですけど、もっと自分の特長を出すってなったら、ボールを受けてやりたい」。もっと特長を出さなければ、チャンスを掴むことはできないと考えている。
この試合、後半のメンバーだった加藤はベンチから相手のマンツーマンディフェンスをチェック。後半立ち上がりから、意識的にボールに係わる回数を増やしていた印象だ。だが、大体大のマンツーマンは想像以上。普段に比べてボールを受ける回数を増やせず、前向きなプレーや効果的なロングボールも少なかったことを反省する。
それでも、U17アジアカップ後に日常を変え、攻撃参加や得点を演出することで横浜FMユースを牽引。U-17ワールドカップへの「ラストチャンス」という大阪合宿メンバーに食い込んだMFは、リベンジのため、将来のために、最後まで全力でアピールする意気込みだ。
加藤はU17アジアカップの初戦、第2戦で交代出場。だが、U-17ワールドカップ出場をかけたオーストラリア戦と敗れたサウジアラビアとの準々決勝では出番がなかった。「自分的には、(これまでで)一番悔しかったです。やっぱり『みんなと違う悔しさだな』って思っていて。みんなは試合に出て勝てなかったっていう悔しさが多分多いと思うんですけど、自分的にはその試合にすら、大事な試合に絡めなかったっていうのが、悔しかった」。世界で「みんなと違う悔しさ」を晴らすという思いはより強くなっている。
その加藤は、U-20日本代表からも刺激を受けていた。横浜FMプライマリー時代、一緒にプレーしていたというMF布施克真(筑波大)が追加招集され、U-20ワールドカップ初戦で先発出場。U-17ワールドカップの出場ゼロから這い上がってきたMFが、自分の役割を果たして勝利に貢献した。大学生1年生で世界と戦う布施は身近な存在であり、目指す姿の一つだ。
加藤はその横浜FMプライマリー時代のブラジル遠征で「小学生のサッカー大会なのに、めっちゃ人集まるんですよ。そういうのが好きだなって思って、こういうところでプレーしたいと」海外への憧れを強めたという。過去にはイングランドでマンチェスター・シティのアカデミーと対戦したことも。今回、自身の将来のためにも、「行かなきゃ得れないものが絶対にある」というU-17ワールドカップへの切符をもぎ取ることができるか。
「ワールドカップのメンバーに食い込むことが大切だし、入んなきゃ話にならないんで。このキャンプがもう最後のチャンスだと思うんで、このチャンスで全て出して、チャンス掴めたらなっていうのは思っています」。U-17日本代表の勝利に貢献できることを示し、ラストチャンスを掴む。
(取材・文 吉田太郎)