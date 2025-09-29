U-20W杯新ビデオ判定でリクエスト初成功! モロッコ、欧州王者スペインの“ダイブ”見破り金星
[9.28 U-20W杯C組第1節 モロッコ 2-0 スペイン]
U-20ワールドカップは28日、グループリーグ第1節2日目を行い、今大会で試験導入されている新ビデオ判定システム「フットボール・ビデオ・サポート(FVS)」によるリクエストが成功し、主審が下したPK判定が覆るという事案が起きた。男子主要大会では史上初。リクエストを成功させたモロッコはスペインを2-0で破り、20年ぶりの出場で金星を掴んだ。
20年ぶり4回目のU-20W杯出場を果たしたモロッコは、初戦で欧州(U19EURO)王者のスペインと対戦。拮抗した展開の中で後半19分、相手CKを起点としたロングカウンターからFWヤシル・ザビリが先制ゴールを奪うと、同23分にも鮮やかなサイドの速攻からMFジェシム・ヤシンが追加点を奪い、2-0で優位に立った。
その後は一方的にボールを握られたが、今大会でビデオ・アシスタント・レフェリーの代わりに導入されている新ビデオ判定システム「FVS」の恩恵を得た。
スペインは右サイドからMFヤン・ビルヒリがドリブルを仕掛けると、ペナルティエリア内に切れ込んだところでMFヤシン・ハリフィが足を出したのを受けて転倒。主審からはPKを告げるホイッスルが吹かれたが、そこでモロッコベンチが今大会で1試合2回(延長戦突入で1回追加)まで認められているリクエストの権利を行使した。
「FVS」はVARと同様、「得点、一発退場、PK、人間違いのカード提示」の事象に対し、ビデオ判定を行う制度。だが、「VAR」にあたる映像を常時チェックしている審判員は設置されていないため、レビューは各チームの監督が「空中で指をくるくる回し、第4審判員にレビューリクエストカードを渡す」ことによるリクエスト制で行われる。リクエストを受けた第4審判員は主審にそれを伝達し、ともに映像を確認して判定をレビューする。
この場面では主審が第4審判員とともに映像確認を行った結果、両選手の間に接触がなかったことが確認され、PKが取り消された。また主審は“ダイブ”を行ったビルヒリに対し、シミュレーションの反則があったとしてイエローカードを提示。さらにモロッコはリクエストが成功したため、ルールで定められているとおり、リクエストの上限回数は減らされなかった。
今大会では第1節1日目の韓国対ウクライナ戦で、韓国ベンチが大会史上初のリクエストを行い、PKを求めていたが、ノーファウルだったとして失敗。そのため、今回の事例が大会初のリクエスト成功例となった。
この試合ではスペインも後半アディショナルタイム、ボックス内での接触プレーに関してPK獲得を求めるリクエストを行ったが、映像確認の結果、フットボールコンタクトだったとしてノーファウル判定は変わらず。そのまま2点差でタイムアップを迎え、モロッコが欧州王者から金星を手にした。
なお「FVS」は得点時に限り、リクエストを受けなくても第4審判員の判断で介入できるレギュレーション。韓国対ウクライナ戦では韓国がセットプレーからゴールを決めた後、ウクライナのリクエストなしにオフサイドが確認され、ゴールが取り消されたという事例もあった。
