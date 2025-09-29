２６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６５．７２ドル（＋０．７４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８０９．０ドル（＋３７．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６２２．１セント（＋１５２．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１９．７５セント（－７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２２．００セント（－３．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１３．７５セント（＋１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０５．０３（＋１．６８）
出所：MINKABU PRESS
