２６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２９９．９７ドル高の４万６２４７．２９ドルと４日ぶりに反発した。８月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は前月比０．３％上昇、前年同月比２．７％上昇となった。伸び率は市場予想と同水準となり、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による追加利下げシナリオが引き続き意識され、株買いを誘った。



ボーイング＜BA＞が買われ、メルク＜MRK＞やジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞が堅調推移。エスティ・ローダー＜EL＞やフォード・モーター＜F＞が高く、ヒムズ＆ハーズ・ヘルス＜HIMS＞やチューイー＜CHWY＞が大幅高となった。一方、コカ・コーラ＜KO＞やユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が冴えない展開。オラクル＜ORCL＞やイオンQ＜IONQ＞が軟調に推移し、オクロ＜OKLO＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は９９．３７ポイント高の２万２４８４．０６と４日ぶり反発。テスラ＜TSLA＞が買われ、インテル＜INTC＞が株価水準を切り上げたほか、パッカー＜PCAR＞やアップロビン＜APP＞、エレクトロニック・アーツ＜EA＞が急伸した。一方、アップル＜AAPL＞やメタ・プラットフォームズ＜META＞、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が値を下げ、コストコ・ホールセール＜COST＞が下値を模索。コンセントリクス＜CNXC＞が大幅安となった。



