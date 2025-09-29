発達する低気圧や前線の影響により、東北太平洋側の海上では、２９日昼前から夕方にかけて、西のち北よりの非常に強い風に警戒してください。東北地方では、２９日夕方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、２９日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

低気圧が発達しながら日本海を東北東へ進んでいます。２９日朝には、この低気圧は三陸沖へ進み、前線が東北地方を通過する見込みです。また、低気圧や前線が通過後、東北地方の上空約５５００メートルには、氷点下１２度以下の寒気が流れ込むでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方では大気の状態が非常に不安定となっています。

このため、東北太平洋側の海上では、西のち北よりの非常に強い風が吹き、大荒れとなる見込みです。また、東北地方では、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。



［雨の予想］



２９日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ４０ミリ

東北太平洋側 ４０ミリ

２９日６時から３０日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ８０ミリ

東北太平洋側 ８０ミリ



［風の予想］

２９日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東北日本海側 海上 １８メートル （３０メートル）

東北日本海側 陸上 １５メートル （３０メートル）

東北太平洋側 海上 ２０メートル （３０メートル）

東北太平洋側 陸上 １５メートル （３０メートル）



［波の予想］

２９日に予想される波の高さ

東北日本海側 ２メートル

東北太平洋側 ３メートル



［防災事項］

東北太平洋側の海上では、２９日昼前から夕方にかけて、暴風による交通障害に警戒し、高波に注意してください。

東北地方では、２９日夕方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、２９日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。