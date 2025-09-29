山形県では、発達する低気圧や前線の影響により、大雨となる所があるでしょう。２９日昼過ぎにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。また、庄内海上では、２９日昼前にかけて西よりの強い風に注意・警戒してください。

［気象概況］

低気圧が発達しながら日本海を東北東へ進んでいます。２９日朝には、この低気圧は三陸沖へ進み、前線が東北地方を通過する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方では大気の状態が非常に不安定となっています。

このため、山形県では、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。また、海上では、西よりの強い風が吹くでしょう。低気圧が予想よりも発達した場合は、警報級の風となる可能性があります。



［雨の予想］



２９日に予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ４０ミリ

置賜 ４０ミリ

庄内 ４０ミリ

最上 ４０ミリ

２９日６時から３０日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

村山 ８０ミリ

置賜 ８０ミリ

庄内 ８０ミリ

最上 ８０ミリ



［風の予想］

２９日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

庄内 海上 １８メートル （３０メートル）

庄内 陸上 １３メートル （２５メートル）

村山 １３メートル （２５メートル）

置賜 １３メートル （２５メートル）

最上 １３メートル （２５メートル）



［防災事項］

山形県では、２９日昼過ぎにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。また、庄内海上では、２９日昼前にかけて、西よりの強い風による交通障害に注意・警戒してください。