『3月のライオン』最新巻はついに零VS島田戦へ！ BUMP OF CHICKENが彩る記念PVも見逃せない
師弟の一局が幕を開ける――。9月29日、羽海野チカが手掛ける『3月のライオン』（白泉社）のコミックス最新18巻が発売。また同日には、豪華特典が付いてくる特装版も併せて発売される。
同作は2007年より「ヤングアニマル」で連載中の将棋漫画。2016年にテレビアニメ化、翌年には神木隆之介主演で実写映画化されるなど、幅広いメディア展開でも注目を集めてきた。
物語の主人公は、中学生でプロデビューを果たした若手棋士の桐山零。幼い頃に両親と妹を交通事故で失って以来、心に大きな傷を抱えていた。内弟子として引き取られた幸田家を出てからは、東京の下町で孤独な日々を送っていたが、あかり・ひなた・モモら川本家3姉妹や、放課後将棋科学部（将科部）の仲間たちとの交わりを通して、少しずつ自分の居場所を見出していく。
獅子王戦とは、「名人戦」と並ぶ格式を持つとされる架空のタイトル戦。各棋士たちがしのぎを削るなか、コミックス17巻では零VS二海堂の心友対決が展開され、零が勝利を収めて次なるステージへと駒を進めた。
今度の対戦相手は、二海堂の兄弟子にあたるプロ棋士・島田開。かつて零は島田との対局で完敗を喫し、その実力に深く影響を受け、自ら彼の研究会の門を叩いた過去がある。
最新18巻では、そんな運命の対局を前にした2人の姿が描かれる。研究に没頭する零に対し、当日も普段と変わらない朝を過ごす島田。しかし、家を出る直前から小さなトラブルが立て続けに発生し、あわや遅刻しかける羽目に。いったい島田の身に何が？
そして波乱の幕開けを経て、師弟の一局が今、始まる――。
激闘必至の一局が描かれる最新18巻。その前夜祭として、現在「ヤングアニマル」の公式YouTubeチャンネルでは『3月のライオン』最新18巻記念PVが公開されている。PVは“島田編”と”零編”の2本立てで、人気ロックバンド・BUMP OF CHICKENの楽曲「邂逅」と合わさった特別感あふれる映像に。さらに零と島田のボイス付きで、アニメシリーズと同じく声優の河西健吾と三木眞一郎がそれぞれキャラクターボイスを担当している。
また同日発売される特装版は、アクリルスタンドフィギュアの特典付き。零や川本家3姉妹、島田や二階堂など12体ものキャラクターを、作者の羽海野チカがキュートなデフォルメイラストで描き下ろしている。飾って眺めるもよし、お出かけ先に連れて行って写真を撮るもよし。毎日が楽しくなる、ファン必携のグッズだ。
コミックス最新18巻を、ぜひお見逃しなく！