【石井ゆかりさんが占う2026年】「新しい時代に入りきる」2026年はどんな年になる？ 12星座別に読み解く【書評】
この記事の画像を見る
だんだんと肌寒い日が増えて、早くも2026年の足音が近づいてきた。来年はどんな一年になるのだろうか。そんなあなたの1年にそっとよりそうのが石井ゆかりさんの星占いだ。
『星栞 2026年の星占い』（石井ゆかり/幻冬舎コミックス）は、1年間ずっと側に置きたい、石井ゆかりさんの占い本。文庫サイズで12星座ごとに刊行されているこのシリーズは、年間占い、年間恋愛占い、月間占い、カレンダー解説など、内容もりだくさん。自分の星座のものを手にすれば、1年を通して「今月はどんな日？」「今日はどんな日？」を知ることができる。
たとえば、牡牛座の私にとって2026年は「反抗期の終わり」。「トゲ」が消え、やわらかな人間関係となる年らしい。2018年から続く変化について解説されたその内容は、かなり当たっていて驚かずにはいられない。――ということは2026年もこの本に書かれたような1年になるのかも。そして、何より石井さんの言葉はどこまでもあたたかく、背中を押されたような気分になる。優しく心に染み渡るような言葉に触れるにつれて、来年が自然と楽しみになってくるのだ。
さらにオススメなのが、本書と同時刊行された『星ダイアリー2026』（石井ゆかり/幻冬舎コミックス）。全星座対応の星占い手帳だ。ふだん使う手帳に石井ゆかりさんの言葉があれば、どんなに心強いことだろう。この手帳では、星占いに使う10個の天体の動きが年間・月間・週間カレンダーに掲載され、年間占いと月間占いも掲載されている。星をヒントに毎日をおだやかに過ごすために、『星栞』とセットでそばにおいておきたい。
本記事の末尾に『星ダイアリー』の2025年版、2026年版から抜粋して、各星座の年末年始の占いを紹介する。『星栞 2026年の星占い』を読めば、さらに詳しく新しい1年を知ることができる。迷った時や日常のふとした瞬間に、石井ゆかりさんのあたたかい言葉は強い味方になってくれるはず。あなたも、石井ゆかりさんの星占いとともに、2026年を前向きに、そして、楽しく過ごしてみませんか。
文＝アサトーミナミ
■【2025年12月の12星座星占い】
■牡羊座
11月からの「冒険の季節」が15日まで続きます。旅の気配が濃厚です。この時期の旅は、悩みや迷いを解決するための旅となるかもしれません。誰かを助けるために遠出する人もいるでしょう。15日から1月は仕事や対外的な活動における「勝負の時間」です。新年に向け、新たなチャレンジを。
■牡牛座
12月はお歳暮やクリスマスギフトなど、贈り物のやりとりが多い季節ですが、今年の牡牛座の人々は特に、様々なギフトを受け取ることになりそうです。形あるものもさることながら、提案やオファー、お誘いなど、形のないものもあれこれ贈られてきます。未知の世界への誘いに、乗っかってみて。
■双子座
11月からのホットな人間関係は12月半ばまで続きます。「対決」モードで誰かと真剣に向き合っている人が多そうです。15日を境に、ピリピリした緊張感が和らぎ、人と会うことが楽しくなってきます。11月からケンカしていた相手とも、15日以降、あたたかく仲直りできるでしょう。交渉も決着します。
■蟹座
15日まで、熱い多忙期が続いています。バタバタと駆け回るような日々となりそうです。11月中にもたついていた件も、12月に入ると一気に進展し始めます。スピードを上げてぐんぐん前進できます。15日から1月23日にかけて「熱い人間関係の時期」となります。ここからタフな交渉に臨む人も。
■獅子座
やりたいこと、楽しいことに注力できる時間が続いています。11月はひたすら夢中だったかもしれませんが、12月はそこに明るい喜び、陽気な楽しさが加わり、キラキラ輝くような日々となるでしょう。11月中に少しスランプ気味だった人も、12月に入ると一気に前に進めます。ゴージャスな年末です。
■乙女座
15日まで「居場所が動く」時間 が続きます。生活環境が変わる 人、早めの冬休みを取って帰省 する人、家族の誰かが人生の転 機に立ち、それをサポートする ために生活時間を変える人もい るはずです。バタバタした動き の中でも、1 ヵ月を通して身内 の間に深い愛情が満ちる、とてもあたたかな時間です。
■天秤座
15日まで「フットワークで勝負」の時間が続いています。旅に出る機会もあるかもしれません。突発的な出張、旅行の気配も。15日以降は「居場所が動く」時間となります。ここから1月にかけて、引っ越しや家族構成の変化など、住環境が大きく変わるようです。みんなでよく話し合いながら動いて。
■蠍座
「大きくつなぐ」時間です。あちこちからの問い合わせや要請に応え、広くコミュニケーションを交わすことになるでしょう。遠くにいる人たちを繋いだり、みんなが参加できる場を作ったりと、スケールの大きな動きができる時です。こうした動きによって、色々な人から信頼、尊敬を受けられます。
■射手座
15日まで「熱い闘いの時間」が続きます。11月中は「闘い」の最中に様々な混乱もあったかもしれませんが、12月に入るとそうした問題は全て解消され、ガンガン突き進めるようになります。15日を過ぎるとプレッシャーから解放され、ホッとひと息つけます。12月を通して、曖昧な言葉遣いは避けて。
■山羊座
15日まで「隠れた敵と闘う」時間です。慢性的な問題が解決し、とてもスッキリできそうです。第三者の手助けにも恵まれる時で、11月より展開がスムーズです。15日以降は表立って「勝負」する時間に入ります。新しいことに挑戦する人、肉体改造に取り組む人もいるでしょう。ハデに動けます。
■水瓶座
11月中には人間関係における緊張感が強かったかもしれませんが、12月に入ると一転して、全体にとても楽しい雰囲気に包まれます。衝突や摩擦があっても、15日頃までには和解できるでしょう。年末年始はパーティーや宴会の多い時期ですが、今年はメンバーの集まりも良く、盛り上がりそうです。
■魚座
月の前半は熱い勝負の時間です。ガンガン勝負して、素晴らしい成果を挙げられるでしょう。素敵なチャンスも次々に巡ってきます。11月中は混乱や停滞もあったかもしれませんが、12月に入ると動きが一気にスムーズになり、スピードが上がります。15日を境に多忙さが一段落し、肩の力を抜けます。
■【2026年1月の12星座星占い】
■牡羊座
ひとつのことに熱くなれる時です。主に仕事や対外的な活動に、情熱の全てをぶつけられます。キラキラしたチャンスが巡ってきますし、得意分野で活躍し、スポットライトを浴びる場面もあるでしょう。目標はできるだけ大きく、高く設定し、多少背伸びをしてでも思い切りチャレンジしてみたい時です。
■牡牛座
旅の季節です。遠く出かけていって得るものが多いでしょう。2025年半ばから何かと外に出る機会が多かったはずですが、この年明けはスケールの大きな「大旅行」ができます。コミュニケーションの輪が広がり、遠くまで声が届く時期でもあります。勉強中の人は、集中力が増し、いい結果を出せます。
■双子座
妙な不安や迷いがすうっと消えていきます。これまで「考えすぎていた」ことに気づき、目の前の現実をストレートに見つめてみよう、という気持ちになれるかもしれません。手で触れるもの、直接関わっている人の声、今ある場所を見つめることで、素晴らしい宝物がそこにあることがわかります。
■蟹座
出会いと関わりの時です。人に恵まれ、人に揉まれます。人に会う機会が増えますし、人の情熱や好意を受け取って、自分自身の心にも火がつくのを感じられるでしょう。誰かと「真剣勝負」に挑む人も多そうです。愛ある対決の中で決定的な勝利を勝ち取れます。思い切ってぶつかっていきたい時です。
■獅子座
心身のコンディションが上向きます。年明けからライフスタイルを大きく変えることで、調子が良くなるのかもしれません。かなり多忙になりますが、その多忙さを楽しむ余裕があります。必要とされることの喜びを味わえます。この時期取り組む活動には、深いやりがいが満ちています。
■乙女座
愛と情熱の季節です。大恋愛をする人もいれば、趣味や楽しみのためのアクティビティに思い切り打ち込む人もいるでしょう。クリエイティブな活動に取り組んでいる人には、素晴らしいチャンスが巡ってきます。スポットライトを浴び、「ブレイク」を果たす人もいそうです。夢に大きく近づけます。
■天秤座
公私ともに「ポジションが動く」時です。たとえば転職のために引っ越しするとか、社会的な役割が変わって家族との役割分担も変えることになる、等のことが起こりやすいでしょう。あるいは、家族や身近な人が人生の転機に立ち、そのサポートのために生活のあり方を大きく変える人もいそうです。
■蠍座
どんどん外に出る時です。フットワークを活かして行動範囲を広げ、のびのびと活動できます。色々な人に声をかけて、人間関係も広がっていきます。自分の世界に閉じこもることなく、意識して外の世界に触れることで、道が見つかります。情報収集も重要です。何事も、いつもより深めに調べてみて。
■射手座
経済活動が盛り上がります。たとえば、融資を受けてビジネスを拡大するとか、資金を受け取って新しいものを作るなどの活動に情熱を注げるかもしれません。大きな買い物をする人もいるでしょう。稼ぐことや購買行動において「勝負」ができます。手に職をつけたい人にも、チャンスが巡ってきます。
■山羊座
年明けは情熱の星・火星と愛の星・金星が揃ってあなたのもとに滞在しています。新年からやりたいことに夢中で取り組み、素晴らしい結果を出せるでしょう。特に、このところ誰かの頑張る姿に憧れの気持ちを抱いていた人は「自分にもできる」という手応えを感じられそうです。新しいことに挑戦を。
■水瓶座
月の前半は第三者に見えないところで、問題解決に取り組めます。意外な人からの助け船で、悩みがスッキリ消えていく気配も。17日から23日にかけて星々が次々にあなたの星座に入り、一気に新しいことがスタートします。月の後半は愛と情熱の時間に入り、公私ともに嬉しいチャンスが巡ってきます。
■魚座
「未来はこんなものだろう」という漠然としたイメージが、次々に覆ります。新しい選択肢が提示され、新たな可能性が出てきて、ワクワクできます。やりたいことを「やらない理由」が消えていきます。一方、2012年頃から取り組んできたことがそろそろゴールに近づきます。「仕上げ」の時間に入ります。