◇インターリーグ ドジャース6―1マリナーズ（2025年9月28日 シアトル）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が28日（日本時間29日）、30日（同10月1日）から始まるワイルドカードシリーズ（WCS）に決まったレッズについて印象を語った。

レギュラーシーズン最終戦でポストシーズン進出を決めたレッズについて「タフで、ハングリーな若いチームだ。決して軽視はできない」と警戒心をあらわにした指揮官。「数年前にダイヤモンドバックスに対しても同じことを言ったが、彼らも勝ちに来る。自分たちは自分たちに集中し、相手に立ち向かわなければならない」と“挑戦者”の姿勢を強調した。

レッズとはレギュラーシーズンでは今季、6試合を行い、5勝1敗と勝ち越し。8月25日（同26日）からのカードでは3連戦3連勝のスイープに成功した。総得点もレッズの倍の30得点を記録するなど、数字上ではドジャースが有利といえる。それでも「紙の上で戦うのではなく、エッジを持って戦う必要がある」と言う。

敵将のフランコナ監督はレッドソックス時代に2度、ワールドシリーズを制覇。実績、経験とも豊富な指揮官が率いるだけに「投手力もあるし、運動能力も高い。監督もチャンピオンを複数回経験している。準備万端で臨む必要があるし、我々はその準備ができている」と油断を排除して、3戦2勝の超短期決戦に挑む。