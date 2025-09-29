永野が、「ノイズが入ってくる」「ここ数年、すげえつまんない」などと、大学お笑い出身の若手芸人にブチギレするシーンがあった。

【映像】永野が若手芸人にブチギレる瞬間

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。

この日は、さまざまなハラスメントでキレづらくなった世の中に、史上最強のブチギレ軍団がベストなキレ方をアドバイスする「行列のできるブチギレ相談所 新四天王襲来で波乱上等 コンプラ時代をブチギレてぶち壊せSP」が放送。相談員として、永野、アンジャッシュの渡部建のほか、新時代を予感させるニューフェイスのブチギレ相談員として、ダウ90000の蓮見翔、カーネーションの吉田結衣が登場。キレたいのに我慢してしまうゲストに、そいつどいつの市川刺身、みなみかわ、ゆい小池、ゆうちゃみが出演した。

相談者は、埼玉県出身の大誠と日本人とウガンダ人のハーフであるトミサットのコンビ・センチネル。

センチネルが大学のお笑いサークルが主催したライブにゲスト出演したときのこと。舞台に立つと、プロの登場に会場は大盛り上がりだったという。そんな中、客席にぼんやりとたたずむ学生芸人が居たそうだ。センチネルがが「なんでそこにいるの？」「お客さんじゃないのに」と話しかけると、学生芸人は「普通のこと聞きますね。本当にプロですか。今の俺をいじったらお笑いから降りたことになりますよ」と失礼すぎる言葉をかましてきたという。無礼な学生芸人にキレるべきだったのか、センチネルはいまだに悩んでいるそうだ。

この相談に対して蓮見は「キレない」と回答。蓮見が「今、一線で活躍している芸人さんが軒並み大学に行ってないせいで…」と話し始めると、ノブは「言い方ひどい！」とツッコミ。スタジオがざわつく中、続けて蓮見は「怯えすぎてる。大学お笑いに。そんな恐ろしいものじゃない。落ち着いてください。そんな脅威じゃない」と自論を述べた。

一方、永野は「キレる」と回答。「この何年か、我々が我慢してこいつらを泳がせた。つまんねえのに、一生懸命勉強しただけのやつら」と大学お笑いに対する不満を爆発し始めた。永野いわく、業界人たちも受け入れ態勢があるために大学お笑い出身者は「調子に乗ってるだけ」とのことで、「ここ数年、すげえつまんない。お笑いが」と怒りをあらわに。さらに、「こういうノイズが入ってくる」と蓮見を上から指さした。「俺たちだけでやったら絶対に面白いのに。さっきの回、めっちゃ面白かったじゃん。高卒ばっかで盛り上げたから」と、放送を控えているという高卒芸人が多く出演する回を絶賛した。