【MLB】マリナーズ 1ー6 ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）

【映像】名実況＆総立ち！大谷、「51番」の下に飛び込んだ劇的55号

3年連続本塁打王は逃したものの、それ以上に価値のある成績を残したと言える。ドジャースの大谷翔平投手はシーズン最終戦となったマリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。本塁打王まであと2本で迎えたこの試合で今季55号を放つと、その一打にファンが熱狂した。

この日は第1打席にツーベース、第2打席にヒットと好調だった大谷は、7回の第4打席、2死走者なしの場面で三番手左腕ゲーブ・スパイアーと対戦。高めのシンカーに苦しめられながらも、0ー2からの3球目、95.1マイル（約153キロ）のストレートをフルスイングした。

打球はマリナーズの本拠地T-モバイル・パークのバックスクリーンやや左側へと伸びてスタンドへ。くしくも殿堂入りを果たしたイチロー氏が現役時代に着けた「背番号51」の真下に落ちる今季55号目の本塁打を放った。中継で実況を務めた福田太郎アナウンサーはスタンドインとともに「新たな歴史の1ページ」と伝えた。自身のキャリアハイ更新だけではなく、ドジャースの選手としてもシーズン最多記録を更新。ホームラン王のタイトルには届かずとも、名門球団の偉大な歴史に名を連ねることになった。

大谷の一発には敵地の球場も異例の熱狂。続くムーキー・ベッツが打席に入ってからも詰めかけた観客の興奮は収まらず、どよめきが響き渡っていた。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）