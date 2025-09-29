ドジャースとのWCSに進出ならず

米大リーグは28日（日本時間29日）にレギュラーシーズン最終戦が行われた。プレーオフ進出には勝つしかないメッツだったが、敵地でマーリンズに0-4で敗戦。フアン・ソト外野手がチャンスで併殺打に倒れるなど得点を奪えず、プレーオフ進出を逃した。レッズがドジャースとのワイルドカードシリーズ（WCS）に進出している。

メッツがWCSに進出するためには、この日のマーリンズ戦に勝利し、かつレッズが敗れる必要がある。まずは目の前の試合に勝つしかないメッツだが、0-0の3回1死一、二塁の好機にソトが痛恨の併殺打。先制点を奪えなかった。すると0-0の4回裏、4番手スタニクが1死一塁からワガマンに適時二塁打を浴びて先制点を許すと、2死二塁からもナバレトに適時二塁打を打たれるなど、4点を奪われた。

ソトがこの日3打数無安打に終わるなど、打線は散発5安打で得点を挙げられず。完封負けでシーズン終了となった。メッツは後半戦に失速。プレーオフ進出は濃厚とされてきたが、9月は8連敗を喫するなどまさかの結末になった。ナ・リーグ東地区で優勝したフィリーズには13ゲーム差をつけられた。

米ニューヨーク州地元局「スポーツネット・ニューヨーク」公式Xは失意に暮れるメッツ側の声を続々と伝えた。カルロス・メンドーサ監督は「言葉にするのが難しい。痛み、イライラ。大きな期待とともにシーズン入りしたが、これで終了だ。プレーオフにも進出できなかった。このチームはプレーオフ進出するだけでなく、プレーオフを勝ち抜くために作られたんだ。怒り、悲しみ、不満、全てだよ」と落胆を隠さなかった。

今季から15年総額7億6500万ドル（約1147億円＝契約当時）でソトが加入。これは大谷がドジャースと結んだ10年総額7億ドル（約1014億円＝契約当時）を、総額ベースで超える超大型契約だった。

ソトは打率.263、43本塁打、105打点、38盗塁と活躍。それでも「スポーツネット・ニューヨーク」の試合後番組では、加入1年目について問われると「失敗だった。プレーオフに進出できなかった」とのコメントが紹介された。「野球とはこういうものだ。良い選手が揃っていても、それだけで勝ちが得られるわけじゃない。グラウンドで勝ち獲らないと。それができなかった」とも語っている。

チームが不調になったとき、自身のプレーにも変化はあったか尋ねられると「特にない。先発ローテーションに怪我人が出始めてから崩れ始めた。でも言い訳はできない。もっといいプレーをしないと」と話した。スター選手のアロンソは「イライラを超えて失望しかない。オブラートに包むことはできない」と率直に語り、マネイアも「こんな結末に落胆している」とコメント。リンドーアは「仕事を果たせなかった」「僕を含む選手たちの責任だ」とうなだれた。



（THE ANSWER編集部）