「お土産が充実していると思う栃木県の道の駅」ランキング！「しもつけ」「那須高原友愛の森」を抑えた1位は？【2025年調査】
栃木県の道の駅には、地域の魅力を詰め込んだお土産や限定グルメが並びます。観光やドライブの途中で立ち寄れば、ここだけの味やユニークな商品を見つける楽しみも。
【13位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2025年9月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女239人を対象に、「お土産が充実していると思う道の駅」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「お土産が充実していると思う栃木県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位（同率）：しもつけ（下野市）／26票下野市の「道の駅しもつけ」は、新4号国道沿いにある人気のスポット。地元産の新鮮な野菜や物産、カンピくんグッズなどがそろい、地元食材を活かした様々なグルメも楽しめます。珍しいお菓子なども販売されており、地域内外から集まった多くの人々で賑わっています。
回答者からは「限定商品やお惣菜含めお土産のバラエティーが豊富」（20代女性／静岡県）、「新鮮な野菜から苗木まで色々ありすぎでえらべないぐらい」（40代女性／兵庫県）、「農産物が豊富」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
2位（同率）：那須高原友愛の森（那須郡那須町）／26票「那須高原友愛の森」は、那須高原の入口に位置する観光・芸術の中心地で、那須ICから車で約5分とアクセスも良好。施設内には、那須町の特産品や新鮮野菜がそろう「那須ロイヤル高原マルシェ」や、地元工芸士による手作り品が並ぶ「工芸館」などがあります。
回答者からは「一番は友愛の森です。那須高原の野菜、ジャム、チーズ、那須のお菓子も充実しています」（50代女性／栃木県）、「物産センターではお土産、工芸館では工芸品を買える」（30代女性／神奈川県）、「出かけた時にコロッケを食べましたが大きめで美味しかった」（30代女性／茨城県）といった声が集まりました。
1位：うつのみや ろまんちっく村（宇都宮市）／46票宇都宮市にある「うつのみや ろまんちっく村」は、46ヘクタールの広大な敷地を持つ“滞在体験型ファームパーク”。園内には宿泊施設「ヴィラ・デ・アグリ」やブルワリーがあり、さつまいも収穫体験といった季節のイベントが開催されることも。限定の記念切符が配布されることもあり、多くの来場者を楽しませています。
回答者からは「地元産大麦を使った地ビールが売っている」（20代女性／福岡県）、「直売所やベーカリー、地ビール工房があり、野菜や加工品、お菓子などお土産の種類が豊富にある」（60代男性／群馬県）、「栃木県らしい名物をまとめて購入できる点が魅力」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)