J1リーグ第32節 FC東京2（0-0）3横浜FM

18:04キックオフ 味の素スタジアム 入場者数 33,460人

試合データリンクはこちら

FC東京の出来の悪さに横浜FMが救われた。そんなゲームだった。

プレーの強度とスピードが向上した結果、3連勝でJ2降格の危機をほぼ脱したFC東京と、J1残留のためにはもはや勝ち点1も落とせない横浜FM。だが試合の前半は低調を極めた。どちらも動きに乏しく、組織的にもまた個の力でもなかなか得点機を作り出せない。ただ、30分過ぎから横浜FMが積極性を見せ、クルークスのバーを叩いたシュート（34分）や、VARによりオフサイドで取り消しになったものの、谷村海邦のシユートがFC東京のゴールをこじ開けたのは、見どころの少ない展開の中での大きな見せ場だった。

後半の横浜FMの集中力は見事だった。角田涼太朗のクロスを喜田拓也が頭で決めた51分の先制点から、59分と62分の谷村海邦の連続ゴールまで、瞬く間に得点を重ね試合を決定づけた。終盤、FC東京に2得点（89分の高宇洋のゴールと90+7分のアレクサンダー・ショルツのPK）を許したのは、不安定な戦い（特に前節ガンバ戦での逆転劇）を続けていたチームの弱さの露呈であった。だが、もともとは自力のあるチーム。やはり勝利を得た横浜FCとの競り合いはこれからも続くが、この勝利が残留への契機となるかも知れない。

一方、敗れたFC東京も、終盤にあわやという見せ場を作り、実力の一端を最後に見せた。チームのベースとなる戦いの基盤はここ数試合で確立した。あとはそれを突き詰めていけば、来季に向けての展望も開けていくだろう。