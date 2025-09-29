スポニチ

写真拡大

　大リーグは28日（日本時間29日）、レギュラーシーズンの全日程を終了。ワールドシリーズ出場を争うポストシーズン（PS）の組み合わせも決まった。

　ナ・リーグは東地区でフィリーズ、中地区でブルワーズ、西地区でドジャースが地区優勝。勝率の順に第1シードがブルワーズ、第2シードがフィリーズとなり、第3シードのドジャースはワイルドカードシリーズ（WCS、2戦先勝方式）から登場となる。ワイルドカードでのPS進出は中地区のカブス、レッズと西地区のパドレス。30日（同10月1日）に開幕するWCSはドジャース―レッズ、カブス―パドレスの組み合わせとなった。

　一方、ア・リーグは東地区でブルージェイズ、中地区でガーディアンズ、西地区でマリナーズが優勝。ワイルドカードでの進出は東地区のヤンキースとレッドソックス、中地区のタイガースで、WCSはヤンキース―レッドソックス、ガーディアンズ―タイガースという同地区対決になった。

　☆ポストシーズン日程

　＜ワイルドカードシリーズ＞

　▽ナ・リーグ

　カブス（中2位）―パドレス（西2位）

　・第1戦　30日（日本時間10月1日午前4時8分）

　・第2戦　10月1日（同2日午前4時8分）

　・第3戦　2日（同3日午前4時8分）※1勝1敗となった場合

　ドジャース（西1位）―レッズ（中3位）

　・第1戦　30日（同1日午前10時8分）

　・第2戦　10月1日（同2日午前10時8分）

　・第3戦　2日（同3日午前10時8分）※1勝1敗となった場合

　▽ア・リーグ

　ヤンキース（東2位）―レッドソックス（東3位）

　・第1戦　30日（同1日午前7時8分）

　・第2戦　10月1日（同2日午前7時8分）

　・第3戦　2日（同3日午前7時8分）※1勝1敗となった場合

　ガーディアンズ（中1位）―タイガース（中2位）

　・第1戦　30日（同1日午前2時8分）

　・第2戦　10月1日（同2日午前2時8分）

　・第3戦　2日（同3日午前2時8分）※1勝1敗となった場合

　＜ディビジョンシリーズ＞

　▽ナ・リーグ

　ブルワーズ（中1位）―カブスvsパドレスの勝者

　・第1戦　10月4日（同5日）

　フィリーズ（東1位）―ドジャースvsレッズの勝者

　・第1戦　10月4日（同5日）

　▽ア・リーグ

　ブルージェイズ（東1位）―ヤンキースvsレッドソックスの勝者

　・第1戦　10月4日（同5日）

　▽ナ・リーグ

　マリナーズ（西1位）―ガーディアンズvsタイガースの勝者

　・第1戦　10月4日（同5日）

　＜リーグチャンピオンシップシリーズ＞

　▽ナ・リーグ

　・第1戦　10月13日（同14日）

　▽ア・リーグ

　・第1戦　10月12日（同13日）

　＜ワールドシリーズ＞

　・第1戦　10月24日（同25日）