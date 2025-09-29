大リーグは28日（日本時間29日）、レギュラーシーズンの全日程を終了。ワールドシリーズ出場を争うポストシーズン（PS）の組み合わせも決まった。

ナ・リーグは東地区でフィリーズ、中地区でブルワーズ、西地区でドジャースが地区優勝。勝率の順に第1シードがブルワーズ、第2シードがフィリーズとなり、第3シードのドジャースはワイルドカードシリーズ（WCS、2戦先勝方式）から登場となる。ワイルドカードでのPS進出は中地区のカブス、レッズと西地区のパドレス。30日（同10月1日）に開幕するWCSはドジャース―レッズ、カブス―パドレスの組み合わせとなった。

一方、ア・リーグは東地区でブルージェイズ、中地区でガーディアンズ、西地区でマリナーズが優勝。ワイルドカードでの進出は東地区のヤンキースとレッドソックス、中地区のタイガースで、WCSはヤンキース―レッドソックス、ガーディアンズ―タイガースという同地区対決になった。

☆ポストシーズン日程

＜ワイルドカードシリーズ＞

▽ナ・リーグ

カブス（中2位）―パドレス（西2位）

・第1戦 30日（日本時間10月1日午前4時8分）

・第2戦 10月1日（同2日午前4時8分）

・第3戦 2日（同3日午前4時8分）※1勝1敗となった場合

ドジャース（西1位）―レッズ（中3位）

・第1戦 30日（同1日午前10時8分）

・第2戦 10月1日（同2日午前10時8分）

・第3戦 2日（同3日午前10時8分）※1勝1敗となった場合

▽ア・リーグ

ヤンキース（東2位）―レッドソックス（東3位）

・第1戦 30日（同1日午前7時8分）

・第2戦 10月1日（同2日午前7時8分）

・第3戦 2日（同3日午前7時8分）※1勝1敗となった場合

ガーディアンズ（中1位）―タイガース（中2位）

・第1戦 30日（同1日午前2時8分）

・第2戦 10月1日（同2日午前2時8分）

・第3戦 2日（同3日午前2時8分）※1勝1敗となった場合

＜ディビジョンシリーズ＞

▽ナ・リーグ

ブルワーズ（中1位）―カブスvsパドレスの勝者

・第1戦 10月4日（同5日）

フィリーズ（東1位）―ドジャースvsレッズの勝者

・第1戦 10月4日（同5日）

▽ア・リーグ

ブルージェイズ（東1位）―ヤンキースvsレッドソックスの勝者

・第1戦 10月4日（同5日）

▽ナ・リーグ

マリナーズ（西1位）―ガーディアンズvsタイガースの勝者

・第1戦 10月4日（同5日）

＜リーグチャンピオンシップシリーズ＞

▽ナ・リーグ

・第1戦 10月13日（同14日）

▽ア・リーグ

・第1戦 10月12日（同13日）

＜ワールドシリーズ＞

・第1戦 10月24日（同25日）