◇インターリーグ ドジャース6―1マリナーズ（2025年9月28日 シアトル）

今季限りでの現役引退を表明しているドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が28日（日本時間29日）、レギュラーシーズン最終戦となる敵地でのマリナーズ戦に先発。5回1/3を4安打無失点と見事な投球で今季11勝目を挙げた。

ア・リーグ西地区優勝のマリナーズ打線を相手に好投した。初回、両リーグ最多60発のローリーを一飛にしとめるなど、3者凡退で発進。3回には2死一、三塁のピンチを招くが、後続を打ち取るなど無失点投球。

5回には捕手からの送球が背中に直撃するアクシデントもあったが続投。6回、先頭のスアレスを空振り三振にしとめると、お役御免。ベンチから盟友のフリーマンが登場し、マウンド上でボールを“よこせ”とジェスチャーされ、“嫌だ”と笑ったカーショーと2人で笑いながら抱き合った。

スタンドではエレン夫人や家族も見守る中、見事な力投を見せ、敵地もスタンディングオベーションで祝福し、大型ビジョンではその功績を紹介。ベンチに戻る左腕も帽子を振って声援に応えた。

試合後、カーショーは「今日は素晴らしい1日だった。とにかく楽しむことを意識して投げられた。そして投球内容が良かったことも助けになった」と満足そうな表情。続けて「正直なところ、この10日間ぐらいは本当に特別で、チームメイトの接し方、コーチングスタッフ、ファンのみんな…本当にすべてが素晴らしくて特別だった。とても感謝している」と引退表明後、特別な時間が過ごせていると周囲の支えに感謝した。

6回1死でベンチからフリーマンが出てきたことには「ドク（ロバーツ監督）から、あの最後の打者で交代はないと聞いていた。だからフレディが出てきたのは予想外だった」と笑い「でも本当にいいジェスチャーだったと思う。チームメイトと一緒にやる、そういう瞬間が特別さをつくる」と粋な演出だったと目尻を下げた。

チームは2カード連続敵地だったこともあり「しばらく家族に会えていなかったけど、今日は2人の子どもを連れて家族が来てくれた」とスタンドで観戦したエレン夫人らにも感謝し「さらに、AJもいて育った場所の人たちも来てくれて、本当に特別だった。だから感情的になるのは当然で、でもその後に“恥をかきたくない、打者を抑えたい”と思って集中した。ありがたいことにうまくいった」と感情を抑えることが難しかったもののいい投球ができたと喜んだ。

引退シーズンとなる今季、22試合に先発し11勝2敗、防御率3・36という好成績で終え「自分の意思で終わらせたいと思っていた。ケガで終わるのではなく、もう抑えられなくなったから終わるのでもなく。今の形が完璧だと思う」と納得の表情。「まだ1カ月、もし必要なら抑えられるという感覚もあるし、それが終われば満足してやめられる」とポストシーズンへも自信をのぞかせた。

好成績だっただけに来季へ考えが変わったのではと問われると「いや、変わってはいない」ときっぱり。「恋しくなることは多いと思うけど、この体を毎5日ごとにマウンドに持っていくことは恋しくならないと思う」とクタクタとも笑った。

試合前にはロバーツ監督がワイルドカードシリーズでは「彼は投げない」とカーショーの登板はないと明言。地区シリーズでの登板に向けて調整することになる。「数日休んで回復してから、土曜にはまた準備が整っていると思う。プレーオフは何があるか分からないし、準備できることも限られている。言われたことをやるだけだ」と自身3度目となるワールドシリーズ制覇へ意気込んだ。