アイドルグループ「未完成リップスパークル」の元メンバー・七瀬美優（30）が結婚と第1子を出産したことを29日までに自身のインスタグラムで発表した。

七瀬は「皆さまへご報告」として「この度かねてよりお付き合いしていた方と結婚し、そして新しい命を授かり、無事に出産を迎えることができました！」と結婚と第1子出産を報告した。

この報告に「アイドル活動をしていた頃、どんなときも応援してくださった皆さまには心からの感謝の気持ちでいっぱいです」と伝え「当時の私は未熟で不安やプレッシャーの中にいることもありましたが、皆さまの応援が本当に心の支えでした」と振り返った。

今後については「これからはひとりの女性として、母として、家族を大切に歩んでいきたいと思っています」とし「これまで支えてくださったすべての方に、改めて感謝の気持ちをお伝えします」と記した。

そして「妊娠を発表してない事もありSNS妊娠期間中はSNSを控えていましたがこれを機に日常を投稿したいなと考えています」と明かし「複雑な心境の方もいらっしゃるかもしれませんが、これからも静かに見守っていただけたら嬉しいです」と伝えた。