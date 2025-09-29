29日（月）日中も東北や北陸を中心に雨が強まる見込みです。一方、晴れる太平洋側では真夏の暑さになりそうです。

＜29日（月）の天気＞

低気圧が東北に近づき、前線が本州付近を通過中です。低気圧に近い東北北部や前線周辺の北陸や甲信、西日本のところどころで雨が降っています。日中も東北や北陸を中心に雨が残り、青森では昼すぎまで激しく降るところがあるでしょう。北陸は夜にかけて断続的に雨が強まる予想です。

そのほかでは、午前中のうちに雨のやむところが多く、午後は太平洋側を中心に日差しが戻ってきそうです。晴れるところでは気温が上がり、9月の終わりとは思えない暑さになるでしょう。そのぶん大気の状態が不安定になるため、関東甲信では晴れていても急な雷雨に気をつけてください。また、北海道でも上空の寒気の影響で、ところどころで不安定性の雷雨がありそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

太平洋側を中心に30℃以上の真夏日になるところが多いでしょう。昼間と夜の寒暖差にお気をつけください。

札幌 23℃（-3）

仙台 29℃（＋2）

新潟 26℃（-2）

東京 32℃（＋3）

名古屋 29℃（-2）

大阪 29℃（-2）

鳥取 26℃（-3）

高知 30℃（＋4）

福岡 28℃（-3）

鹿児島 33℃（＋1）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

30日（火）は朝から晴れて、大阪や高知、鹿児島では引き続き30℃前後まで気温が上がる見込みです。10月1日（水）は九州南部で雨、3日（金）〜4日（土）は九州や太平洋側を中心に雨が降るでしょう。沖縄那覇は晴れる日が多く、最高気温は32℃程度の予想です。

■札幌〜名古屋30日（火）は晴れるところが多く、関東の真夏日は解消される見込みです。10月1日（水）は再び前線が通過するため、東北や北陸、関東でも雨が降りそうです。雨とともに涼しい空気が入って、最高気温は25℃以下のところが多くなるでしょう。