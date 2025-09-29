『X-MEN』シリーズでクイックシルバー／ピエトロ・マキシモフ役を演じたエヴァン・ピーターズが、（MCU）での復帰に意欲を示している。

ピーターズは、『X-MEN：フューチャー＆パスト』（2014）、『X-MEN：アポカリプス』（2016）、『X-MEN：ダーク・フェニックス』（2019）で同役を演じたのち、MCUドラマ「ワンダヴィジョン」（2020）では“偽物クイックシルバー”としてカメオ登場した。

米のインタビューで、もしもクイックシルバーを再演できるなら、どんな部分を探求したいかと質問されたピーターズは、「どんなところでも」と答えた。「あのキャラクターを演じるのは本当に楽しかったし、彼の家族についても少し踏み込むことができました。奇妙ではあったけれど」。

また、クイックシルバーの父であるマグニートーについても触れ、「そこを掘り下げるのも興味深いし、マグニートーとの関係性もすごく面白くなりそう」と語り、“父”との再共演にも前向きな姿勢を見せた。

マグニートーといえば、『X-MEN』シリーズのイアン・マッケランが、『／ドゥームズデイ』に復帰。旧シリーズからはプロフェッサーX役のパトリック・スチュワート、ビースト役のケルシー・グラマー、ナイトクローラー役のアラン・カミング、ミスティーク役のレベッカ・ローミン、サイクロップス役のジェームズ・マースデンのカムバックも発表されている。

もっとも、現時点でピーターズが『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』や『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ（原題）』に出演することは明かされていない。復帰する顔ぶれを見るかぎり、オリジナルメンバーに焦点を当てる意向とみられるが、果たして再演はありうるだろうか？

映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、2026年12月18日に日米同時公開。

