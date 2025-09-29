【ばけばけ 第2話あらすじ】トキ、親戚・タエ（北川景子）に稽古を辞めたいと伝える その反応とは
【モデルプレス＝2025/09/29】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第2話が、9月30日に放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、外国人の夫・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語。実在の人物である小泉セツ（1868-1932）をモデルとし、大胆に再構成、登場人物名や団体名などは一部改称して、没落士族の娘・松野トキをヒロインにフィクションとして描く。
主人公・松野トキを高石、後にトキの夫となるヘブンをトミー・バストウが演じる。
明治の世になっても、武士の誇りが捨てられず働けない松野家。小学校で将来の夢を聞かれたトキ（福地美晴）は、親友の野津サワ（小山愛珠）の答えに影響され、教師を目指したいと言い出す。
武家の娘としてお茶などの稽古を親戚の雨清水タエ（北川景子）につけてもらっていたトキは、教師になる勉強をするために辞めたいと伝える。武士の娘が働く必要はないと否定され落ち込むトキの前に、タエの夫の傳（堤真一）が現れる。
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第2話／9月30日（火）放送
