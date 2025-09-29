「好き」って言うけど「付きあおう」とは言ってこない【男性の心理】

彼が「好き」って言ってくれるけど、なぜか「付きあおう」と言ってくれない…そんなモヤモヤを抱えているあなたへ。気持ちは伝えてくれるけれど、関係の1歩を踏み出そうとはしてこない男性は、いったいどのようなことを考えているのでしょうか…？今回は、「好き」とは言うけれど「付きあおう」とは言ってこない男性の心理を体験談やインタビューをもとにご紹介します。

タイミングを見計らっている

男性のなかには、付きあうタイミングを慎重に見極めたい人がいます。 仕事や学校が忙しかったり、周囲の環境が整っていなかったりすると、気持ちはあっても言い出せないこともあるそう。 男性は、「今なら大丈夫」と思える瞬間をじっくり待っていることが多いので、このような場合は焦らず少し距離を保ちながら見守ってあげてもいいかもしれません。

自分の気持ちに確信が持てない

過去の恋愛経験や自分の性格を振り返りながら、本当に付きあうべきか悩んでいる場合もあります。 つまり、「好き」という感情はあっても、付きあう決心がついていないのです。 男性は、自分の気持ちが本物か、長く関係を続けられるかを慎重に考える傾向にあります。 そんなときは、あなたが彼に安心感を与えてあげましょう。

あなたを失いたくない不安がある

「好きだけど関係が変わるのが怖い」という不安を持っている男性は非常に多いです。 今の関係が壊れるのではないか、期待を裏切ってしまうのではないか……そんな思いが、「付きあおう」と言葉に出せない理由になっているのです。 この場合、あなたから少しずつ距離を縮めていくことも、ひとつの方法かもしれませんね！ いかがでしたか？ 今回は、「好き」って言うけれど「付きあおう」とは言ってこない男性の心理をご紹介しました。 このような状況にいると、「もしかして遊ばれているのかな…」と不安になることもありますよね。 でも、男性は今回ご紹介したような“心情”を持っていることもあるのです。 彼の気持ちを理解し、あなた自身も前向きに行動してみるのもいいかもしれませんよ！

ライター Ray WEB編集部