「Step your game up」の意味は？「game」が表す意味はなんでしょうか...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「もっと頑張る」でした！

直訳すると、「あなたのゲームを進歩させる」という意味。

この場合だと「ゲーム」というのは、「あなたの能力、やっていること」という意味として使われます。

「If you want to get into Kyoto University, you’re going to have to step your game up!」

（京都大学に行きたいなら、もっと頑張らないといけないよ！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。