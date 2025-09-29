「Step your game up」の意味は？「game」が表す意味はなんでしょうか...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Step your game up」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「もっと頑張る」でした！
直訳すると、「あなたのゲームを進歩させる」という意味。
この場合だと「ゲーム」というのは、「あなたの能力、やっていること」という意味として使われます。
「If you want to get into Kyoto University, you’re going to have to step your game up!」
（京都大学に行きたいなら、もっと頑張らないといけないよ！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部