お笑いタレントの今田耕司と女優の山本舞香がＭＣを務める日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜・午後１１時）が２７日に放送され、同日で番組を卒業する山本の夫で、「ＭＹ ＦＩＲＳＴ ＳＴＯＲＹ」のＨｉｒｏが出演、初の夫婦共演を果たした。

番組冒頭、山本はゲストを「ＭＹ ＦＩＲＳＴ ＳＴＯＲＹのＨｉｒｏさんです」と紹介。すると、今田がすかさず「旦那です、でいいよ」とツッコミを入れ、山本は「旦那です」と改めて紹介した。この日が初の夫婦共演ということで、山本は「変に緊張している」と本音を漏らした。

３人で座ってトーク開始と思いきや、今田は「席替えしましょうかね」と切り出し、自身が座るＭＣの山本の隣の席にＨｉｒｏが座るように促した。席替えが終わると今田は「お友達の期間が長かった？」と質問。Ｈｉｒｏが「４年か５年くらい」と答えると、山本も「すごい短かったんですよ、付き合った期間が。だから、すぐにプロポーズしてもらった時はひっくり返りました」と結婚に至るまでの過程を赤裸々に語った。

番組が進み、食事の話題になるとＨｉｒｏは、結婚するまで「家庭料理に飢えていた」と告白。結婚後のある日、山本の手作りの肉じゃがを食べた時に「愛情と温度があるご飯がすごい染みて…」と話し出すと、山本も「泣きながら食べてくれるから、なんでって」と回想。これを聞いた今田は「泣きながら食べてたん？」と驚きを隠せない様子だった。

最後に、この日で番組卒業となる山本に、Ｈｉｒｏからサプライズで花束のプレゼント。「番組卒業おめでとうございます。お疲れさまです１年間」との言葉に山本は「え〜、うれしい」と笑顔を見せていた。

父・森進一、母・森昌子、兄の「ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ」Ｔａｋａら音楽一家に生まれたＨｉｒｏと山本は昨年１０月に結婚を発表。山本のインスタグラムにたびたびＨｉｒｏが登場するなど、ファンに幸せそうな様子を見せている。