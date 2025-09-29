メジャーリーグは２８日（日本時間２９日）、公式戦全日程が終了。３０日（日本時間１日）から始まるポストシーズンの全組み合わせが確定した。

ワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）は日本時間１日に開幕する。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャースはレッズとＷＣＳ初戦を戦う。今永昇太、鈴木誠也のカブスは、ダルビッシュ有と松井裕樹のパドレスをホームに迎える。

吉田正尚のレッドソックスは、ヤンキースと敵地で戦う。日本人選手８人がポストシーズンに進出するのは史上初の快挙になる。

◆ワイルドカードシリーズ

▽ア・リーグ（日本時間１日〜）

ガーディアンズ（第３シード）―タイガース（第６シード）

ヤンキース（４）―レッドソックス（５）

▽ナ・リーグ（同）

ドジャース（３）―レッズ（６）

カブス（４）―パドレス（５）

◆地区シリーズ

▽ア・リーグ（日本時間６日〜）

ブルージェイズ（１）―ヤンキースかレッドソックス

マリナーズ（２）―ガーディアンズかタイガース

▽ナ・リーグ（同７日〜）

ブルワーズ（１）―カブスかパドレス

フィリーズ（２）―ドジャースかレッズ

◆リーグ優勝決定シリーズ

▽ア・リーグ（１２日〜）

▽ナ・リーグ（１３日〜）

◆ワールドシリーズ（２５日〜）