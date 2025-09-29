ドジャース初戦はＶＳレッズ…ポストシーズン全組み合わせが確定
メジャーリーグは２８日（日本時間２９日）、公式戦全日程が終了。３０日（日本時間１日）から始まるポストシーズンの全組み合わせが確定した。
ワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）は日本時間１日に開幕する。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャースはレッズとＷＣＳ初戦を戦う。今永昇太、鈴木誠也のカブスは、ダルビッシュ有と松井裕樹のパドレスをホームに迎える。
吉田正尚のレッドソックスは、ヤンキースと敵地で戦う。日本人選手８人がポストシーズンに進出するのは史上初の快挙になる。
◆ワイルドカードシリーズ
▽ア・リーグ（日本時間１日〜）
ガーディアンズ（第３シード）―タイガース（第６シード）
ヤンキース（４）―レッドソックス（５）
▽ナ・リーグ（同）
ドジャース（３）―レッズ（６）
カブス（４）―パドレス（５）
◆地区シリーズ
▽ア・リーグ（日本時間６日〜）
ブルージェイズ（１）―ヤンキースかレッドソックス
マリナーズ（２）―ガーディアンズかタイガース
▽ナ・リーグ（同７日〜）
ブルワーズ（１）―カブスかパドレス
フィリーズ（２）―ドジャースかレッズ
◆リーグ優勝決定シリーズ
▽ア・リーグ（１２日〜）
▽ナ・リーグ（１３日〜）
◆ワールドシリーズ（２５日〜）