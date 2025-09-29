フジテレビの佐々木恭子アナウンサーが２９日放送の同局系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・前８時１４分）にキャスターとしてレギュラー初出演した。

番組冒頭でＭＣの俳優・谷原章介から「今日からサン！シャインに新しい仲間、新キャスター、佐々木恭子さんです」と紹介された。佐々木アナは「今日から参加いたします、佐々木です。私たちが日々伝えるニュースの向こう側に人の人生があって、人の心があって、何より人の命があるんだということを自分のど真ん中に置いて言葉を届けていきたいと思っております」と決意を語った。

すると曜日スペシャルキャスターのお笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザーが「安定感がすごいですね」と“ツッコミ”を入れると、谷原も「一番この番組に欠けていたものがやっと加わりました」と冗談を交えて歓迎した。さらにカズレーザーが「全然浮ついてないじゃないですか、さすがだな〜」と感心していた。

佐々木アナは１９９６年の入社以来、「報道２００１」「ＦＮＮスーパーニュース」など数々の報道・情報番組でキャスターを経験。「サン！シャイン」ではＭＣの谷原章介（５３）との同学年タッグ（共に１９７２年生まれ）で、スタジオ内の議論を深めていく役割を担っていく。