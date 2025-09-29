◆米大リーグ マリナーズ１―６ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

今季限りでの現役引退を発表しているドジャースのＣ・カーショー投手（３７）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦となる敵地・マリナーズ戦に先発し、５回１／３を４安打無失点７Ｋと好投。今季１１勝（２敗）、通算２２３勝目を挙げた。

５回を投げ切り、６回も続投。先頭のスアレスを空振り三振に仕留めたところでベンチからロバーツ監督ではなく、フリーマンが投手交代のためマウンドまでやってきた。指揮官によるサプライズ演出。盟友でもある２人はハグを交わし、球場全体が大きな拍手に包まれた。

フリーマンは「僕の野球人生の中でもお気に入りの瞬間の一つに入ると思う」と振り返り、「（カーショーに）『ボールを欲しい』と言ったんだけど、『ダメだ』と言われたよ。だから『愛してる』と伝えて、『ありがとう』と言った。彼の１８年間は本当に素晴らしかった。だから僕たちができることは彼を抱きしめて、彼が僕たちにとって何を意味するかを伝えることだけなんだ」と明かした。

カーショーは「ドック（ロバーツ監督）には『（６回の）最後の打者までだ』と言われていて、誰も来ないと思っていた。だから、フレディ（フリーマン）が出てきたのは変な感じがした。もちろん、試合の中で素晴らしい演出だったと思う」と話した。