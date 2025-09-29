「広島２−１０ＤｅＮＡ」（２８日、マツダスタジアム）

つらい負け方だった。広島が終盤に大量失点を喫し、３連敗となった。同点の八回から登板した常広が８失点。これで借金は２０１０年以来となる「１８」に膨らんだ。先発・高、代打・ファビアンも負傷交代する事態に見舞われ、新井貴浩監督（４８）の表情も曇った。

前を向こうにも向くことが難しい。点差がついてしまった後は負傷者の身を案じる思いと無力感が球場を支配した。中盤までの接戦がうそかのような大敗。９月を６勝１６敗の勝率・２７３で終えることになった。

５番手・常広が炎上した。同点に追いついた直後の八回から登板した右腕は１死から５連打を食らうなど、２／３回を投げて８安打８失点。この日の最速は１４５キロにとどまるなど、直球に威力がなく、「出力が出せなくて、コントロールも甘かった。打たれるべくして打たれた」と吐き出した。

これまで先発をしていたが、シーズン最終盤で「いろんな可能性を探る」という首脳陣の方針のもとで中継ぎに加わった。プロ初の中継ぎ登板となった２６日・ヤクルト戦（神宮）では１回２失点（自責１）で今回も乱調。新井監督は「真っすぐのキレがなかったので、捉えられている打球が多かった」と語り、「抑えても打たれても勉強だと思って、成長してもらいたい」と願った。

先発・高は三回にビシエドのピッチャー返しが右足に直撃し、緊急降板。さらに代打・ファビアンも七回の打席で自打球を左膝に受けて負傷交代した。２人とも打撲と診断されて大事には至らなかったが、スタンドは騒然となった。

これでチームは２０１０年以来の借金１８。最下位・ヤクルトとも２・５差になった。若手主体の起用にシフトしている中、２０年ぶりの最下位フィニッシュもちらつき始めた。