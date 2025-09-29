【粧美堂】どこでも前髪ミニアイロン登場！手のひらサイズで外出先も安心♡
外出先で「前髪が崩れてしまった…」そんな経験、誰しもありますよね。粧美堂から登場した「どこでも前髪ミニアイロン」は、手のひらサイズで軽量、ポーチにすっきり収まるコンパクト設計。温度調整やオートオフ機能も備え、安心して使えるのも嬉しいポイントです。持ち歩ける“お守りアイロン”として、美しい前髪をいつでもキープしてくれます。
ポーチに収まるコンパクト設計
約12cm×直径2.5cm、重さは卵1個分ほどの約50gという驚きの軽さ。ポーチやバッグに入れてもかさばらず、外出先でも気軽にスタイリングができます。
仕事や旅行、デート前のちょっとしたお直しにも活躍する頼れるアイテムです。
髪に優しい2段階温度調整
「どこでも前髪ミニアイロン」は、120℃と140℃の2段階温度調整が可能。セラミックコーティングプレートで、髪へのダメージを抑えながらしっかりスタイリングできます。
さらに、約30分で自動的に電源が切れるオートオフ機能や加熱保護機能も搭載。安心感も兼ね備えています♪
商品概要と価格
価格：3,278円（税込）
サイズ：長さ12cm、直径2.5cm
重量：約50g
カラー：ホワイト（展開は1色）
販路：粧美堂公式ECサイト「粧美堂ONLINE STORE」
※2025年9月中旬より先行販売、一般発売は10月予定。都合により発売日が前後する場合があります。
毎日の前髪悩みをスマートに解決♡
「前髪が決まらないだけで気分も落ち込みがち…」そんな日常のお悩みに寄り添うのが、粧美堂の「どこでも前髪ミニアイロン」。
軽量で持ち運びやすく、外出先でも簡単にリセット可能。忙しい毎日の中でも、自分らしいスタイルを叶えてくれる心強い存在です。
あなたのポーチに加えて、前髪から自信をまとってみませんか？