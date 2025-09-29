【粧美堂】どこでも前髪ミニアイロン登場！手のひらサイズで外出先も安心♡

外出先で「前髪が崩れてしまった…」そんな経験、誰しもありますよね。粧美堂から登場した「どこでも前髪ミニアイロン」は、手のひらサイズで軽量、ポーチにすっきり収まるコンパクト設計。温度調整やオートオフ機能も備え、安心して使えるのも嬉しいポイントです。持ち歩ける“お守りアイロン”として、美しい前髪をいつでもキープしてくれます。

ポーチに収まるコンパクト設計

約12cm×直径2.5cm、重さは卵1個分ほどの約50gという驚きの軽さ。ポーチやバッグに入れてもかさばらず、外出先でも気軽にスタイリングができます。

仕事や旅行、デート前のちょっとしたお直しにも活躍する頼れるアイテムです。

髪に優しい2段階温度調整

「どこでも前髪ミニアイロン」は、120℃と140℃の2段階温度調整が可能。セラミックコーティングプレートで、髪へのダメージを抑えながらしっかりスタイリングできます。

さらに、約30分で自動的に電源が切れるオートオフ機能や加熱保護機能も搭載。安心感も兼ね備えています♪

商品概要と価格

価格：3,278円（税込）

サイズ：長さ12cm、直径2.5cm

重量：約50g

カラー：ホワイト（展開は1色）

販路：粧美堂公式ECサイト「粧美堂ONLINE STORE」

※2025年9月中旬より先行販売、一般発売は10月予定。都合により発売日が前後する場合があります。

毎日の前髪悩みをスマートに解決♡

「前髪が決まらないだけで気分も落ち込みがち…」そんな日常のお悩みに寄り添うのが、粧美堂の「どこでも前髪ミニアイロン」。

軽量で持ち運びやすく、外出先でも簡単にリセット可能。忙しい毎日の中でも、自分らしいスタイルを叶えてくれる心強い存在です。

あなたのポーチに加えて、前髪から自信をまとってみませんか？