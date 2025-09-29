高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第１週「ブシムスメ、ウラメシ。」の第2回が9月30日に放送予定です。

【写真】北川景子さん演じる雨清水タエ

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。

＊以下9月30日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

明治の世になっても、武士の誇りが捨てられず働けない松野家。

小学校で将来の夢を聞かれたトキ（福地美晴さん）は、親友の野津サワ（小山愛珠さん）の答えに影響され、教師を目指したいと言い出す。

武家の娘としてお茶などの稽古を親戚の雨清水タエ（北川景子さん）につけてもらっていたトキは、教師になる勉強をするために辞めたいと伝える。

武士の娘が働く必要はないと否定され落ち込むトキの前に、タエの夫の傳（堤真一さん）が現れる。