ポストシーズン初戦はレッズと対戦へ

【シアトル＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２８日（日本時間２９日）、敵地でのマリナーズ戦に１番指名打者で出場し、七回にシーズン自己最多となる５５号ソロ本塁打を放つなど、５打数３安打１打点で今季のレギュラーシーズンを締めくくった。

ナ・リーグ本塁打ランキングでは５６本のシュワーバー（フィリーズ）にあと１本及ばず、３年連続のリーグ本塁打王はならなかった。

メジャー８年目の今季は、打者では打率２割８分２厘、１７２安打、５５本塁打、１０２打点、２０盗塁だった。２季ぶりに復帰した投手では１４試合に先発して１勝１敗、防御率２・８７、６２奪三振だった。

すでにナ・リーグ西地区優勝を決めているドジャースは６―１で勝ち、５連勝でレギュラーシーズンを終えた。今季限りでの現役を引退するカーショーが先発し、六回途中４安打無失点で今季１１勝目（２敗）を挙げ、通算成績を２２３勝９６敗とした。

ドジャースは２９日は練習日で、３０日からポストシーズンのワイルドカードシリーズ（３回戦制）に臨み、本拠地でレッズ（中地区３位）と対戦する。