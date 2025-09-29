フジテレビ佐々木恭子アナウンサー（52）が29日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）の生放送に、新レギュラーのキャスターとして初登場した。

佐々木アナは番組冒頭「どうぞよろしくお願いします。今日から参加致します佐々木です。私たちが日々伝えるニュースの向こう側に、人の人生があって、人の心があって、なにより人の命があるんだということを自分のど真ん中において、言葉を届けていきたいと思っております」と挨拶した。カズレーザーが「安定感が凄いですね」と語ると、谷原章介が「一番この番組に欠けていたものがやっと加わりました」と歓迎した。

佐々木アナのレギュラー出演は今月12日に同局が発表。平日帯でのレギュラー出演は、99年〜09年放送の「情報プレゼンター とくダネ！」以来16年ぶりとなる。佐々木アナは96年の入社以来「とくダネ！」や「ワイドナショー」など、多数の看板番組でキャスターとして活躍。今夏の人事ではアナウンス局次長に昇進した。その確かな手腕を買われ、同い年の谷原と“同級生タッグ”を組むことになっていた。

今月12日の番組内でも、MC谷原章介が「今月29日、月曜日から佐々木恭子アナウンサーがこの番組に加わってくださることになりました。アナウンサーとして報道人として、現場で培った実績は番組の力になってくださると信じております。そして、人として女性として、そして職責を越えて誠実にいろいろな問題に向き合う姿というのは、人としてとても信頼しております。年齢的に僕と同い年ということで、番組の平均年齢はちょっと上がってしまいますけれどど、それも熟成を重ねたより深い魅力が出ると思いますので、佐々木恭子アナウンサーともども、番組『サン！シャイン』、愛してくださいませ。よろしくお願いいたします」と報告していた。

佐々木アナは、番組開始前の「めざましテレビ」出演者とのやりとりから出演した。