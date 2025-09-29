北九州市に住む絵本作家の女性が、自作の絵本で「交通安全」を伝えました。楽しい絵本が完成したのは、悲しい事故がきっかけでした。

■絵本作家・はしもとえつよさん

「横断歩道の標識だけど、どっちが正しいかな？」

■子ども

「1番だよ。前見た！車の前にかいてあった。」

「おうちの前にあったよ。」



秋の全国交通安全運動期間中の9月20日、北九州市で交通安全のイベントを開いたのは、市内に住む絵本作家、はしもとえつよさんです。横断歩道の白い線を主人公にした絵本を出版したばかりです。





■はしもとさん「皆さんが少しでも安全に道路を渡ってもらえるような意識が持てたらいいな。そんなお手伝いができる絵本を描きたいなと思って描きました。」

■はしもとさん

「どうしようかな、パレットがこれなのですが。自由に、好きなように。」



紙の上にアクリル絵の具を直接出してそのまま大胆に筆を走らせる、はしもとさん。これまで11冊の絵本や児童書を手がけています。



■はしもとさん

「読んでくれている子どもたちが、文章がなくてもそのシーンが読み取れるような表現をしたいなと思っています。」



取材中のわずか20分ほどで、かわいらしくダイナミックな魚のイラストが完成しました。

はしもとさんの最新作「ならんでみせます！」は、横断歩道の白い線が動き出すユニークな物語です。



■はしもとさん

「たいへんだ！なんと、おうだんほどうを、わたらないこがいるではありませんか。ひいい、あぶない！」



横断歩道を渡らない子どもがいることにショックを受けた、白い線たち。全員が持ち場を離れてしまい、横断歩道がなくなった町が大混乱に陥ってしまうというストーリーです。

警察庁によりますと、道路横断中の歩行者が死亡した交通事故のうちおよそ6割が、横断歩道以外の場所を渡っていた時に発生しています。



交通安全というテーマをユーモアたっぷりに伝える絵本。ある悲しい出来事が、はしもとさんを創作に駆り立てました。



■はしもとさん

「学生の頃から優しくしていただいていた、私のお母さんくらいの女性がいて。その方が横断歩道で事故に遭われてしまって、もう会えなくなってしまって。それがすごくショックで。」



その女性は横断歩道を渡っていたにもかかわらず、猛スピードの車にはねられたといいます。



■はしもとさん

「子どもたちに、自分で自分の身を守るとか、そういった何かに絵本が役に立てばいいなと思って描きました。」

絵本の中で、横断歩道の白線は無事、持ち場に戻ってきます。



■はしもとさん

「こどもたちのため！ひとびとのため！どんなときも、しっかり、ならんでみせます！」



■参加者

「めっちゃ楽しかった。今度から渡るのも、ちゃんとしようと思いました。」

「これからも、ちゃんと白い線がいてほしい。」

「大人になると忘れることもあるのですが、わかりやすく絵本にしてくれると思い出して交通安全につながるかな。」



子どもたちの笑顔が大好きな、横断歩道の白い線。人も車も安全に通行できるよう、きょうも温かく見守っています。



