日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2962（-7.5 -0.25%）
ホンダ 1650（0 0.00%）
三菱ＵＦＪ 2398（+3.5 +0.15%）
みずほＦＧ 5121（+36 +0.71%）
三井住友ＦＧ 4246（+3 +0.07%）
東京海上 6260（-16 -0.25%）
ＮＴＴ 160（+0.9 +0.57%）
ＫＤＤＩ 2421（-22 -0.90%）
ソフトバンク 229（-0.5 -0.22%）
伊藤忠 8621（+6 +0.07%）
三菱商 3611（-2 -0.06%）
三井物 3820（+4 +0.10%）
武田 4408（-30 -0.68%）
第一三共 3356（+9 +0.27%）
信越化 4766（-36 -0.75%）
日立 3926（-13 -0.33%）
ソニーＧ 4452（+47 +1.07%）
三菱電 3808（-7 -0.18%）
ダイキン 17328（-137 -0.78%）
三菱重 3863（+4 +0.10%）
村田製 2802（-4.5 -0.16%）
東エレク 26867（+322 +1.21%）
ＨＯＹＡ 20465（+65 +0.32%）
ＪＴ 4898（-24 -0.49%）
セブン＆アイ 2008（-13.5 -0.67%）
ファストリ 45451（-129 -0.28%）
リクルート 8178（-65 -0.79%）
任天堂 12954（-46 -0.35%）
ソフトバンクＧ 18877（+32 +0.17%）
キーエンス（普通株） 55596（+26 +0.05%）
