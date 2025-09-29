◆陸上◇Ｕ２０日本選手権大会 第２日（２８日・草薙運動場陸上競技場）

女子走り高跳びで掛川紗希（静岡市立高２年）が、ただ一人１メートル７１をクリアし、初優勝を飾った。女子三段跳びでは、菅沼美緒（日本女子体大２年）＝静岡サレジオ高出＝が５本目に１２メートル５５を跳んで一時はトップに立ったが、最終６本目に逆転され、惜しくも２位だった。

跳び慣れた競技場で女子高生ジャンパーが宙に舞った。女子走り高跳びで高２の掛川が大学生が交じる中、唯一、１メートル７１をクリアして初Ｖだ。「ホームでやれたので、運が良かった」。１週間前の県高校新人大会で自己ベストの１メートル７５を跳び、優勝した同じ草薙でＵ２０の日本タイトルを手にした。

１７０センチ台を初めて１回でクリアした。１メートル６８をパスして臨んだ１メートル７１。「これまでは（７０台は）１回目に失敗していたので一発で跳べて良かった」。全国総体後には助走のアドバイスを受けた。スタートから一定のリズムを刻むように意識した。先週は試合前にオレンジジュースを飲んで自己記録を更新。「きょうも果汁１００％を飲みました」。ゲン担ぎが、２週続けての好結果につながった。

来月２５、２６日には東海新人大会が再び、“ホーム”の草薙で開催される。「いつも通りに跳べたらいい」。タイトルホルダーとなった掛川が、自然体で次なる戦いに向かう。（塩沢 武士）

▽女子走り高跳び 〈１〉掛川紗希（静岡市立高）１メートル７１〈２〉前西咲良（筑波大）１メートル６８〈３〉青木萌佳（立大）１メートル６８