夫がこんな人だったら…絶望！ ヤバい夫が登場する人気マンガ3選
家族にとって一番の味方であるはずの夫。けれど、現実には“敵”のような存在になることも…。
今回ご紹介するのは、家族を追い詰める【ヤバ夫】が登場するマンガ3作品。
読めば「こんな夫とは絶対に結婚したくない！」と背筋が冷えるはずです。
俺はこんなに苦労しているのに…
家族が楽しそうなのが許せない！
夫・慎一郎は、会社での理不尽な扱いに憤りを感じていました。それでも家族のために…と耐えていたのですが…。
家に帰れば妻と娘がなんだか楽しそう…それがどうしても気に食わない！
◼︎「家族の幸せを妬む夫」を読む＞＞
「母親はピザの耳が好き」どういう理論!?
それは夫の実家に行ったときのこと。「出前でピザをとろう」となり、義実家にピザが届きました。そこで衝撃の光景を目にすることになるのです。
当然かのように義母に「ピザの耳」を渡す夫。ど、どういうこと？
◼︎「お母さんはピザの耳が好き？ 」を読む＞＞
「母さんは完璧だったのに」
理想の母親を押し付ける夫
共働きなのに家事も育児もやらず、せめて手伝ってとお願いすると「うちの母さんは完璧にやってた」とのたまう夫…いったい、何様なのでしょうか。
朝の忙しい時間でも「コーヒー入れろ」と命令してきて…。
妻は、とうに見限っていたのです。夫を捨てるまでのお話が始まります。
◼︎「モラハラ夫図鑑・信幸の場合」を読む＞＞
他にも過去の人気作はたくさん！ぜひまとめ読みしてみてくださいね。
(ウーマンエキサイト編集部)