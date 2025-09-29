『Qさま!!』3時間SPに総勢18名が参戦！“初めての試み”の企画で学力王を決定

本日9月29日（月）放送の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』は、「旅のプロが選ぶ！一生に一度は行ってみたい！海外のスゴい世界遺産ベスト30 3時間スペシャル」と題し、海外の世界遺産に関する問題で学力王を決める。

海外の世界遺産だけに特化した企画は初めての試み。

旅行会社、旅行雑誌など旅のプロに「もし海外で世界遺産を見るならココ！その素晴らしさを、ぜひ直接見てほしい！」という海外の世界遺産をあげてもらい、そのアンケートの結果をもとに、ランキングを作成。そのランキングをもとにクイズを出題する。

スタッフが実際に現地に赴き、現地でのインタビュークイズなど、「実際にその世界遺産に行ったからこそ」というクイズも用意。

本やネットだけでなく、スタッフが生で見て初めて知った情報や、実際に現地で得た知識から出題されるクイズにも注目が集まる。

解答者はAブロック、Bブロックに分かれて予選ラウンドを戦う。

Aブロックには、伊集院光、カズレーザー、やくみつる、三浦奈保子のほか、ACEesの浮所飛貴、俳優の名取裕子、池田鉄洋、渡辺大、テレビ朝日の斎藤ちはるアナらが参戦。

一方のBブロックには、石原良純、ロザンの宇治原史規、QuizKnockの鶴崎修功に加え、俳優の高橋英樹、酒井美紀、篠原ゆき子、演歌歌手の真田ナオキ、フリーアナウンサーの廣岡まりあ、インテリモデルの倭早希らが名を連ねる。

はたしてどんな世界遺産がランクインするのか？ そして今回の学力王に輝くのはいったい誰なのか？