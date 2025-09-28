在宅医療のメリット・デメリット。家族で考える“自宅で過ごす最期”【医師解説】

住み慣れた環境で、安心して医療サービスを受けられる「在宅医療」。在宅医療のメリットとデメリットについて、「久光クリニック」の石田先生に疑問を投げかけました。

監修医師：

石田 隆雄（久光クリニック）

鳥取大学医学部医学科卒業。その後、草津総合病院（現・淡海医療センター）、国立国際医療研究センター病院で経験を積む。2014年、東京都足立区に位置する「久光クリニック」の院長に就任。日本プライマリ・ケア連合学会指導医。

編集部

在宅医療のメリットはなんですか？

石田先生

住み慣れた環境で療養生活や介護生活が送れる点がメリットとして挙げられます。そのため、生活の質が向上したり、ストレスを削減したりする効果が期待できます。

編集部

入院することによるストレスも感じずに済むのですね。

石田先生

はい。入院すれば家族と離れた生活を余儀なくされますし、また、食べたいものが食べられないなど、行動が制限されることもあります。自宅であれば、自分の希望を優先した生活を送ることができるので、ストレスが軽減します。なにより、患者さん本人の願望が叶うのが一番のメリットと言えるかもしれません。

編集部

ほかには、どのようなメリットがありますか？

石田先生

通院の必要がなくなるため、身体的な負担が軽減されるということもメリットです。通院の途中で感染症に罹患する心配もなくなります。また、これまで家族などに付き添ってもらって通院していた人は、家族の負担を軽減することもできます。

編集部

反対にデメリットはありますか？

石田先生

入院していれば常に医師や看護師がいるので、万一のときでも安心です。しかし、在宅医療になると当然ながら医師や看護師が常駐しているわけではないので、どうしても不安を覚えることもあるかもしれません。緊急時には24時間、駆けつけてくれるところもありますが、入院時のように、すぐに来てくれるというわけではありません。

編集部

ほかにもありますか？

石田先生

在宅医療では様々な治療が可能とはいえ、病院のように大きな医療機器を用いた治療はおこなうことができません。また、在宅での治療となると看護や介護にあたる家族の負担が大きくなるというデメリットもあります。メリットとデメリットを比較しながら、「どのような医療を受けたいのか」を考え、特に終末期の場合には「どのような最期を迎えたいのか」ということを家族全員で話し合うことが大切です。

編集部

現在、在宅医療の希望者が増えていると聞きました。

石田先生

そうですね。高齢化に伴い、特に終末期を自宅で過ごしたいという人は増加しています。その一方、「家族に負担をかけるのではないか」「自分たちで支えられるだろうか」など不安を感じる人も少なくありません。しかし実際には、思ったよりスムーズに過ごせる人が大半です。ぜひ家族でしっかり話し合い、満足のいく選択をしてほしいと思います。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

石田先生

自宅で終末期医療をおこなうことは、ご本人のご希望を叶えるだけでなく、ご家族にとってもとてもいい思い出や経験になります。大切な人を失った遺族へのサポートを「グリーフケア」と言い、じつは亡くなる前から始まっています。例えば、自宅で最期を迎えようという人に対しては、最期に伝えたいことを伝えることができたり、残されたひと時を一緒に過ごすことができたりして、ご本人にとってもご家族にとっても充実した時間になりますし、こうした時間を共に過ごすことが、残されるご家族にとっては心のケアにつながります。特にがんなどの場合には、ご自宅での在宅医療が短期であることが多いため、「数カ月なら家族全員で頑張れる」と思える人も少なくないでしょう。特に、ご家族の関係性が強ければ有意義な体験になると思います。もし終末期の在宅医療に興味があれば、在宅医療をおこなっている医療機関や現在治療を受けている医療機関へ相談してみましょう。

