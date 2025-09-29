２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４９円４９銭前後と前日と比べて３０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７４円９５銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安だった。



この日に米商務省が発表した８月の個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は、前月比の伸び率が０．３％と前月の０．２％から若干加速し、変動の大きい食品とエネルギーを除いたコア指数は同０．２％と前月と同じだった。市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による年内の追加利下げ観測を変える内容ではないと受け止められドル売りが先行。米ミシガン大学が発表した９月の消費者マインド指数（確報値）で、１年先と５～１０年先の予想インフレ率が速報値から引き下げられたこともドルの重荷となり、ドル円相場は一時１４９円４１銭まで軟化した。一方、米追加利下げ観測を背景にドル売り・ユーロ買いが優勢となり、この流れが波及するかたちでユーロは対円でも買われた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７０３ドル前後と前日に比べて０．００４０ドル弱のユーロ高・ドル安だった。



