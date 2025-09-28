「湿疹（皮膚炎）」を発症すると現れる症状・原因はご存知ですか？【医師監修】

湿疹（皮膚炎）は皮膚トラブルの中でも特に身近な病気であり、日常生活を送る上で1度は経験したことのある方が多いのではないでしょうか。

湿疹（皮膚炎）といってもあらわれる症状には個人差があります。最初はかゆみ程度であったとしても、適切な治療をしないと悪化する可能性が大きく、注意が必要です。

皮膚の炎症状態によって重症度や治療法も異なりますので、湿疹（皮膚炎）ができるとどうなるのか？原因・症状・治療法・予防法について詳しく紹介していきます。

監修医師：

竹内 想（名古屋大学医学部附属病院）

名古屋大学医学部附属病院にて勤務。国立大学医学部を卒業後、市中病院にて内科・救急・在宅診療など含めた診療経験を積む。専門領域は専門は皮膚・美容皮膚、一般内科・形成外科・美容外科にも知見。

湿疹(皮膚炎)の原因と症状

湿疹(皮膚炎)はどんな病気ですか？

湿疹（皮膚炎）とは、何らかの原因で皮膚の表面に炎症が起き、かゆみ・赤み・乾燥・丘疹（ブツブツ）・紅斑・水ぶくれ・痛みなどの症状があらわれる病気です。人によってあらわれる症状は様々ですが、これらをまとめて湿疹（皮膚炎）と呼びます。湿疹（皮膚炎）にもアトピー性皮膚炎・接触皮膚炎（かぶれ）・乳児湿疹・じんましん・薬湿（薬が原因で湿疹が現れる）などの多くの種類があり、虫やダニなどに刺されたり噛まれたりすることで湿疹（皮膚炎）が出る場合もあります。

湿疹(皮膚炎)を引き起こす原因はなんですか？

湿疹（皮膚炎）を引き起こす原因には、外的要因と内的要因の2種類があります。湿疹（皮膚炎）を引き起こす外的要因としては、空気の乾燥・寒さや暑さなどの温度変化・発汗・化学物質や花粉などのアレルギー物質・衣服の繊維による摩擦などです。これらは皮膚に対して外側から刺激が加わることにより炎症反応を引き起こし、症状があらわれます。湿疹（皮膚炎）を引き起こす内的要因としては、皮膚のバリア機能の低下・遺伝的な要因・ストレスや飲酒などの生活習慣によるものなどです。皮膚には本来バリア機能というものが備わっており、皮膚の水分を保ったり外からの異物が体内に入るのを防いだりする防御の役割を担っています。皮膚の角質の異常・表皮の異常などで皮膚のバリア機能が正常に働かなくなってしまうと防御する力が低下し、少しの刺激でも湿疹（皮膚炎）を引き起こすようになるのです。

湿疹(皮膚炎)はどのような症状があらわれますか？

湿疹（皮膚炎）の主な症状は、皮膚の赤み・かゆみ・皮疹（紅斑・丘疹など）・水ぶくれ・乾燥・痛みなどです。その他にも腫脹（腫れ）・浮腫（むくみ）・痂皮（かさぶた）・鱗屑（皮膚表面が剝がれ落ちたもの）・びらん（ただれ）・浸潤（体液が染み出してジクジクしている）などがみられる場合もあります。これらの症状はアトピー性皮膚炎の診断基準にもなっており、多くの方にあらわれる症状です。湿疹（皮膚炎）は症状がみられている範囲・皮膚の炎症状態の重症度の双方を総合的に判断します。必要がある症状があらわれた際にはなるべく早く治療を開始し、軽症のうちに治して悪化させないことが重要となります。

湿疹(皮膚炎)はどれくらいの期間で治りますか？

湿疹（皮膚炎）が治る期間には個人差があり、数日で治る場合もあれば数週間かかる場合もあります。軽症なら自然治癒で治る可能性もありますが、重症になると適切な治療をおこなっても改善するのに時間がかかったり、すぐに症状がぶり返してしまったりすることもあるので注意が必要です。湿疹（皮膚炎）の原因や皮膚の炎症状態・重症度によっても治るまでの期間は異なりますので、治癒の目安は皮膚科の医師に確認するようにしてください。また、市販薬を使用する場合は経過観察をしっかりとおこない、数日経過しても改善が見られない時や、かゆみや赤みなどの症状が強い時にはなるべく早めに皮膚科へ受診するようにしましょう。

編集部まとめ



今回の記事では湿疹（皮膚炎）ができるとどうなるのか？湿疹（皮膚炎）の原因・症状・治療法・予防法についてまとめてお伝えしました。

湿疹（皮膚炎）は悪化して重症化すると治りにくくなってしまう可能性があるため、皮膚の炎症状態に合わせた適切な治療が必要になります。

市販薬でも症状を改善できますが、改善がみられない・症状が悪化している・湿疹（皮膚炎）の原因が不明な場合はなるべく早めに皮膚科を受診するようにしてください。

