堅守で残留争いの大一番を制した横浜FC。福森晃斗は守備面に手応え「最後まで足を伸ばして身体を張るところはできた」
［J１第32節］横浜FC １−０ 湘南／９月28日／ニッパツ三ツ沢球技場
９月28日にニッパツ三ツ沢球技場で行なわれたJ１第32節。ともに降格圏に沈む18位の横浜FCが19位の湘南ベルマーレを迎えた一戦は、32分に細井響が決めたゴールを守り切ったホームチームに軍配が上がった。
試合後、湘南の山口智監督が「最後の寄せだったり、クリアするところだったり、高さだったりがポイントだったと思うが、難しい試合になってしまった」と悔やんだように、このゲームで横浜FCが勝点３を掴めた要因のひとつが、堅牢な守備だろう。
相手とのルーズボールの取り合いでは、接触を怖がらずに頭や足を出してマイボールにし、ボールロスト後は素早いプレスによる即時奪回でピンチの芽を摘む。横浜FCはそうした守備で前半を優位に進めた。
後半は攻勢を強める湘南に押し込まれる時間が続いた。だが、横浜FCは守備陣を中心に何度もクロスを跳ね返したり、身体を投げ出してシュートブロックに入るなどしてゴールを死守。残留争いの大一番を制した。
「シックスポイントマッチなので、引き分けでも負けに等しいと思っていましたし、勝たなければいけない試合だったなかで、しっかりゼロで抑えられた。自分たちの武器である細井のロングスローから点が取れたのも良かった。後半も選手が変わるなかで、やることは変わらず粘り強く戦えたと思う。チーム全員で勝ち取った勝点３」
そう振り返った横浜FCの福森晃斗は、守備面に関してさらに手応えを口にする。
「日頃からフミさん（三浦文丈監督）に球際のところは粘り強くって言われているので、一人ひとりが意識高く、最後まで足を伸ばして身体を張るところはできた」
同じ勝点28ながら、得失点差で上回っていた17位の横浜F・マリノスがFC東京に勝ったため、降格圏脱出とはならなかった。だが、横浜FCは直近の５試合負けなしで、失点はわずか１。クリーンシートで試合を終えた湘南戦も、さらなる自信と勢いをつける一戦になっただろう。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】細井のゴールで湘南に勝利！
