堅守で残留争いの大一番を制した横浜FC。福森晃斗は守備面に手応え「最後まで足を伸ばして身体を張るところはできた」

堅守で残留争いの大一番を制した横浜FC。福森晃斗は守備面に手応え「最後まで足を伸ばして身体を張るところはできた」