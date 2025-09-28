Image: Minesto

米Gizmodoが、科学的取り組みで面白いと思ったものをまとめた「Gizmodo サイエンスフェア」。その中から、波力発電を行うスウェーデンのエネルギー会社Minestoの取り組みを紹介します。AI台頭で電力なんていくらあっても足りない昨今、海からクリーンエネルギーが生成できたら最高だけど……。

海洋エネルギーの技術開発を行うスウェーデンの企業、Minesto。空を飛ぶように、海の中を泳いで再生可能エネルギーを作り出す巨大な「たこ（凧）」を開発しました。Kite＝凧というものの、その見た目は飛行機のよう。

波力発電凧「Dragon 12」

Minestoが開発する波力発電凧「Dragon 12」が生成した電気が、初めてフェロー諸島の送電所に送られたのは、2024年2月のこと。

Dragon 12は全長12メートル、重さ28トン。Minestoが2020年にフェロー諸島沖に設置した3つの凧の中では、もっとも大きくい最新モデルであり、より多くの電力を生成できます。

凧だけど飛行機のような見た目で、広げた翼によって海中で揺れ、搭載された操縦システムが機体を8の字に動かしながら海の中を飛び（泳ぎ？）ます。動くたび、機体後方に設置されたタービンシャフトが発電機として作動。生成されたエネルギーはケーブルを通して沿岸の送配電網システムへと送られていきます。

8の字泳ぎによって潮流よりも速く動き、多くの電力を生成できることで、凧自体のサイズを小型化することに成功。Minestoいわく、他の類似技術と比較すると、Dragon 12は1メガワット生成毎、最大で15倍も軽くなるといいます。また、エネルギー生成効率も最大化されており、潮の流れが最大で秒速1.2メートルまで落ちてもタービンは作動可能。

Image: Minesto

Menisto CTOのBernt Erik Westre氏が、Dragon 12のエネルギー生成は自動かつ自発的だと、米Gizmodoの取材に説明してくれました。一旦、凧が海に出れば、あとは搭載されたセンサーが波・潮の状態を感知し、エネルギー生成を促します。「我々は、システムに飛べと指示するだけでいいのです。あとはシステムが潮の流れをみて飛べるかどうか、いつ飛ぶかを判断してくれます。止まる判断もしますよ」

フェロー諸島沖でのテストでは、最初の2週間で機能とそのエネルギー生成性能を見事クリア。以来、今現在も海の中からDragon 12がエネルギーを送り続けています。今年5月にケーブルを延長した後は、エネルギー出力が25％増加しています。

Minestoのミッション

MinestoのCEOはMartin Edlund氏。CTOはBernt Erik Westre氏。COOはJohannes Hüffmeier氏。今回、Westre氏が米Gizmodoの取材に協力してくれました。

Minesto創業は2007年。当時は、化石燃料の割合を減らすことが主なゴールではなく、海洋発電で人が海のエネルギーを最大限活用できるようにすることが狙いでした。そこで白羽の矢がたった波力発電凧。

一方、CTOのWestre氏が、Minestoに入社したのは2016年のこと。その前は、石油系企業で造船技術士をしていました。石油業界による地球温暖化への影響を考え、何かできることはないかと思ったのが転職のきっかけ。「子どもや、もっと先の孫のことを考えるようになったんです。何かできることはないか、何かやってみようと。世界有数の富を持つ企業の富をさらに増やすことに疑問を感じたんです」と語るWestre氏。

Westre氏は、波力発電凧によって今は未参入市場のドアも大きく開けるのではと、考えています。

Minestoの凧の魅力

Image: Minesto

今回、米GizmodoがサイエンスフェアとしてMinestoの凧に注目したのは、予測可能な再生可能エネルギーを新たな規模で生成しているところにあります。波力発電に取り組む企業は他にもありますが、Minestoのメリットは潮の流れが遅いときも発電できる効率のよさ。

「水中でタービンを飛ばすというデザインの基礎は2007年から変わっていません。この方法は、市場、ひいてはグローバルに展開できるポテンシャルがとても大きいんです」というWestre氏。

低スピードの潮流でもタービンが動くのは、海底に設置するシステムでも可能です。ただ、それだとシステム自体がかなり大型化してしまうのが難点。Minestoの凧は小さく軽いことで、素材や運用コストの低下を実現。結果、電力生成効率が全体的にいいと言えるのです。

また、凧は海中を飛行するので、海の景観を損なうこともありません。海を観光資源とするエリアにとっては非常に重要な視点となります。

次のステップは複数機運用

2024年、Minestoは商業エネルギーとして大きな1歩を実現。フェロー諸島沖での波力発電を継続しつつ、Dragon 12を複数運用できるようプロジェクトを進めているといいます。最終的な目標は200メガワット、その第1歩としてまずは10メガワットを目指します。

「フェロー諸島でまず10メガワット、これは大きな変化となるでしょう」というWestre氏。この発電がフル稼働すれば、2030年のフェロー諸島で必要とする電力の40％を補える可能性があります。

今年6月、スウェーデン国営のスェーデン・エネルギー・エージェンシーは、フェロー諸島に小型電力発電所を設置するための資金として、Minenstoプロジェクトに260万ドルを提供。2026年に完成予定です。