中村獅童、のんの印象を聞かれて振り返った思い出「朝ドラ『あまちゃん』のイメージが強い」「同じ時期に…」
ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(9月29日スタート 毎週月曜20:00〜)に出演する中村獅童のオフィシャルインタビューが公開された。
ドラマ『MISS KING / ミス・キング』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○初共演となるのんの印象
主人公・飛鳥(のん)が人生を懸けて復讐する父親であり“天才棋士”の結城彰一役を演じる中村獅童。初共演となるのんの印象を聞かれると、「実は……現時点でのんさんとはまだ一言も喋っておりません(笑)」と明かし、「というのも共演シーンのほとんどがシリアスな対局場面で、将棋指導の先生から差し手を教わってそれを覚えないといけないし、彰一と飛鳥の複雑な関係性もありましたから」と説明した。
また、中村は「共演する前の印象としては、朝ドラ『あまちゃん』のイメージが強いです。同じ時期にちょうど僕は隣のスタジオで大河ドラマ『八重の桜』を撮っていたので、朝ドラのスタジオのモニターを見ながら『面白そうなのやっているなあ』と(笑)」と回想。
そして、「その頃からのんさんは素敵な女優さんだと思っていたので、クランクアップするまでには直接ご本人に伝えることが出来たらと思っています」と願望を口にしつつ、「でも役的に、もしかしたらすごい怖い人だと思われているかもしれない。普段の僕はひょうきんなんですけどね(笑)」と茶目っけたっぷりに語った。
【編集部MEMO】
天才棋⼠の⽗のもとに⽣まれた⾶⿃(のん)。⺟と3⼈、仲睦まじい幼少期を送っていたが、ある時⽗は2⼈を捨てて出ていってしまう。⺟と貧しい⽣活を送る⾶⿃だったが、やがて⺟も病で他界し、⾶⿃は孤独の⾝となる。⼀⽅、⾶⿃を⾒捨てた⽗は将棋界で成功を収め、脚光を浴びていた。その姿に殺意が芽⽣えた⾶⿃は、復讐⼼に突き動かされ、ある出来事をきっかけに将棋の世界へと⾜を踏み⼊れる。そして「史上初の⼥性棋⼠」を⽬指すことになる。これは、憎しみに囚われるひとりの⼥性が、将棋を通じて⼈⽣を取り戻していく物語。
ドラマ『MISS KING / ミス・キング』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
