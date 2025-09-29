か、か、可愛いぃぃーーーッ！！！【ガチャ】本物そっくり♡「新作ゲームアイテム」

大人気の【ガチャ】は、ジャンルを問わずさまざまなアイテムが登場するのも楽しいポイントの1つ。ガチャがずらりと並ぶスペースを見回すと、思わず「こんなものまで！？」と驚くようなラインナップに出会うことも。そこで今回は、新しいのに懐かしい「新作ゲームアイテム」を2つ紹介します。

今もなお人気が続くたまごっち

1996年に初めて登場した「たまごっち」は、平成レトロブームも重なり、今もなお人気を集めるゲーム。「たまごっち カラフルマルチチャーム」は、たまごっちの人気キャラクターのマスコットとシリコンバンドをセットにした可愛くて便利なアイテムです。全6種類のうち、この1種類だけキャラクターではなく、ケーたまなのもポイント。

懐かしのゲームタイトルが勢揃い

「ゲームパッケージミニチュアチャーム（Playstation）」は、プレステやプレステ2の人気ゲームタイトルをミニチュアチャームにしたシリーズ。シークレットも含め全9種類のラインナップは、当時を知る人には懐かしいタイトルばかりです。@gnm.aoさんのように、別シリーズのコントローラーのガチャと組み合わせてジャラ付けするのも◎

【ガチャ】の「新作ゲームアイテム」は、懐かしさのあまり思わず回したくなりそう。どちらも存在感抜群のアイテムなので、見かけたらぜひチャレンジしてみて。

