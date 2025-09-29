とある日の朝、愛猫の姿がどこにも見当たらなくて飼い主さんは大慌て。呼んでも返事がなく、家のあちこちを探し回ることに。猫はかくれんぼの天才。本気で隠れると見つけ出すのは一苦労です。

しばらく捜索していた飼い主さんでしたが、ついにある場所でくつろいでいた猫ちゃんを発見しました。その場所とは…。

ぺこちゃん行方不明事件

今回、Xに投稿したのは「エキゾチック猫のぺこ」さん。登場したのは、猫のぺこちゃんです。

朝から姿が消えてしまった、ぺこちゃん。飼い主さんは、いつもいる場所を探して回りましたがどこにもいなかったそうです。普段あまりないことだけに、飼い主さんも不安に感じた模様。「外に出てしまったのでは…」という不安もよぎっていたかもしれません。

朝からバタバタしながら、ぺこちゃんの捜索を続けていた飼い主さん。そして、ついにぺこちゃんを発見。隠れていたその場所は…なんと押し入れ。押し入れのほんのわずかなすき間に身体をぴったりと収め、くつろいでいたそうです。

必死に探していた飼い主さんをよそに、当のぺこちゃんは「なんだか慌ただしいな～」と言わんばかりの表情。探す側は冷や汗ものですが、ぺこちゃんはのんびりした気分だったみたいです。なにはともあれ、ぺこちゃんが無事で飼い主さんも一安心だったことでしょう。

予想外な場所に隠れていたぺこちゃん

まさかの押し入れの隙間にジャストフィットしていたぺこちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「可愛い」「これは見つからないはず」「朝から騒がしいな…何かあったんかいな…？」「ぺこちゃん行方不明大変」などの声が多く寄せられていました。

Xアカウント「エキゾチック猫のぺこ」では、猫のぺこちゃんとの微笑ましい日常の様子などが投稿されています。のびのび暮らす、ぺこちゃんの様子は見ているだけで心が穏やかな気持ちになります。

