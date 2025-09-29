東京世界陸上連載「東京に集いし超人たち」第20回

陸上の世界選手権東京大会は21日まで国立競技場で熱戦が繰り広げられた。2007年の大阪大会以来18年ぶり3回目の日本開催。現地で取材した「THE ANSWER」では、選手や競技の魅力を伝えるほか、新たな価値観を探る連載「東京に集いし超人たち」を届けていく。第20回は「小さな国を1人で背負った18歳の少女」。女子100メートルに出場したニーシャ・ハリスは中米カリブ海の小国ベリーズから唯一の選出。13日の予選は12秒25（無風）の組8着で敗退となったが、誇りを胸に世界の舞台を駆け抜けた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・鉾久 真大）

◇ ◇ ◇

スタートラインには未知の光景が広がっていた。「本当にワクワクした。これだけの大観衆を見るのは初めて。本当にビックリしたわ」。5万7528人の視線が注がれる中、ハリスは懸命に腕を振った。同組には憧れのパリ五輪金メダリスト、ジュリアン・アルフレッド（セントルシア）。1着で予選を突破した女王の背中はどんどん遠ざかっていったが、世界を肌で感じた18歳の表情は晴れやかだった。

自己ベスト12秒04、世界ランキング2162位（大会時）。選考基準には達していない。しかし、各組織は全種目を通じて基準に達した選手が1人もいない場合、任意の選手を1人派遣することができる。このシステムを利用してベリーズが唯一の代表として送り出したのがハリスだった。たった1人での来日。「孤独も感じたけど、これは始まりにすぎない」。初の世界陸上は少女にとって大きな経験となった。

今も拠点とするベリーズはユカタン半島の付け根に位置する小国で、面積は日本の四国より少し大きい2万2970平方キロメートル。人口は約40万5000人と宮崎市と同規模だ。「中米の美しい国で、小さいけれど間違いなく成長しているの。観光が盛んで、食べ物も本当に素晴らしい」とハリスはその魅力を説明する。

尊敬するアルフレッドも、淡路島とほぼ同面積の島国セントルシア出身。2022年のオレゴン大会では同国から唯一の出場だった。当時はスポンサーもおらず、ウェアは上下真っ黒。しかし、2023年ブダペスト大会の前にはプーマからスポンサー契約の話が舞い込み、2024年のパリ五輪ではセントルシア初の金メダルも獲得した。「私も彼女と同じようなことがしたい」。6歳上の先輩に刺激を受ける。

現在は大学でビジネス起業を学び、卒業後はビジネスオーナーとプロアスリートの二足の草鞋を目指す。もちろん2028年のロス五輪も目標だ。ロールモデルの背中を追いかけた12秒25。「ベリーズは世界に名が知られつつあるし、私も国を有名にしたいと思っている。これはその小さな一歩よ」。夢を追う18歳の目は希望に満ちていた。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）