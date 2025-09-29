

嵐莉菜

モデルで俳優の嵐莉菜がこのほど、さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。嵐と言えば、初主演映画『マイスモールランド』（2022年）が第72回ベルリン国際映画祭で「アムネスティ国際映画賞スペシャル・メンション（特別表彰）」を授与され一躍脚光を浴び、「ViVi専属モデル」として並行して俳優業でも活躍を見せている。先日最終回を迎えた日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』では主人公・藍沢めぐる（當真あみ）と同じ競技かるた部に所属する村田千江莉役を好演。来年３月には声優初挑戦の劇場アニメ『パリに咲くエトワール』の公開も控える。今夏放送された、日本テレビ系『アナザースカイ』でのルーツに触れる旅では自身を見つめるきっかけにもなった。今年は活躍目覚ましい上に、思いを固める機会も得たように思え、今後の邁進が更に期待されるところだ。そんな彼女にランウェイ後、動画インタビューを行った。 ――ランウェイを歩いた感想を。

始まる前は毎回緊張しますが、いざ歩いてみるとやっぱりランウェイは楽しいです。『TGC』にしかない空気感だったり、皆さんからの声援をいただいて、それがすごくモチベーションになっています。――いま着用されている衣装のお気に入りは？

宇宙をテーマにしたコートです。コートなのですが、（前を）閉めるとドレスチックになる素敵なデザインです。体にフィットした部分から裾にかけて広がるシルエットの繋がり、大きなリボン、タイツと柄の相性も抜群で、私の好みが詰まった衣装です。――嵐さんにとって、ファッションとは？

その日の気分や表現したいことを自由に反映させる、自分自身の武器のようなもので、私にとっては大切な存在です。――ドラマ『ちはやふる−めぐり−』での反響をどう捉えていますか？

（インタビュー当時は最終回前）毎週嬉しい言葉をいただいています。長く愛されている作品に、新しい形で参加させていただけて…。最初は不安な部分もあったのですが、大切な仲間に出会えました。自分にとってかけがえのない作品を皆さんに届けられ、嬉しい反応をいただけるのは本当に光栄です。放送を観て、改めて私も『ちはやふる−めぐり−』の一員としてお芝居をさせていただいたことは、幸せなことだったと毎週思わせていただいています。――共演者の方とは今でも連絡を取り合っていますか？

連絡を取り合ったり、一緒にお出かけしたり、今でも仲良くさせていただいています！――2026年３月13日に公開される劇場アニメ『パリに咲くエトワール』では、自身初となるアニメ声優に挑戦。ドラマ『ちはやふる−めぐり−』で共演した當真あみさんと再びの共演ですね。

実は『パリに咲くエトワール』を録ったのが、『ちはやふる−めぐり−』より先だったんです。声の収録は別々で１人ずつ録ったのですが、（収録期間中に）一度だけあみちゃんに会う機会がありました。『ちはやふる−めぐり−』の1回目のかるた練習の後だったのですが、2人とも人見知りを発揮してしまい、今では信じられないくらい静かでした（笑）。でも今は仲良しで『ちはやふる−めぐり−』で仲間意識が高まっている中で、これから『パリに咲くエトワール』のプロモーション活動を一緒にできるのは本当に心強いです。私にとっても大切な作品なので皆さんに一緒に届けられるのがとても楽しみです。――『アナザースカイ』ではドイツに移り住んだ日本人のご祖母と涙の再会を果たしました。

想像を超える素敵な旅でした。自分自身のルーツだったり、自分のこれからを改めて見つめ直す旅だったと、いま振り返って強く思います。素敵な旅をさせていただけた『アナザースカイ』さんには本当に感謝しかありません。番組を観てくださった方にも感謝を伝えたいです。――『TGC』20周年にちなんで、嵐さんがずっと続けていることは？

長年ゲームが好きで、最近は“広告ゲーム“（スマホアプリ）をダウンロードしてプレイすることにはまっています。同じゲームの広告がたくさん出ていたのでダウンロードしてみたのですが、それが案外面白くて。「他のゲームもそうなのかな？」と全て入れてみたらまんまとハマって毎日やっています（笑）。（おわり）

