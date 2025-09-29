Ｂ２ベルテックス静岡が１０月２日にリーグ開幕を迎える。昨季西地区優勝した福岡と県武道館（午後７時５分開始）で対戦する。Ｂ１、２を含めて唯一の木、金開催で、森高大ヘッドコーチ（ＨＣ、３６）は「多くの人に注目してもらえる試合なので勝ちたい」と、力こぶ。正真正銘、今季Ｂリーグ「オープニングゲーム」で、ベルテが一番星を目指す。

新生・ベルテックスの２０２５―２６年シーズンが、幕を開ける。就任２年目の森ＨＣが、開幕戦に向けて静かに闘志を燃やす。「順調に仕上がってきている。まずは、一戦目にすべてをぶつけていきたい」。昨季は６戦全敗だった福岡相手から今季初白星をもぎ取る。

７月１４日に新チームが始動。昨季からの９人に新しいメンバーの４人が加わった。「昨季は下には負けないけど、上には勝てないチームだった」。指揮官が「攻撃的チームディフェンス」を積み上げながらオフェンス面での改革に着手。「３点シュートを強みに爆発力のあるチーム」を目指して取り組んでいる。

開幕前には川崎、仙台のＢ１勢にＢ２福島とのプレシーズンゲームを消化。計５試合で１勝４敗と負けが先行した。指揮官は「仙台戦ではネガティブな部分がかなり出たけど、色々な気づきがあって良かった」と本番前に課題が浮き彫りになったことはむしろ、大きな収穫だった。

２０２６―２７年シーズンからＢプレミアリーグに移行するため今季はＢ２で優勝してもＢ１昇格はない。ＰＦ加納誠也主将（３６）は「まず、開幕にピークをもっていきたい。目標は優勝です」と、キッパリ。Ｂ２参入３年目のシーズンがいよいよ、始まる。（塩沢 武士）