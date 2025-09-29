◆米大リーグ マリナーズ１―６ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

今季限りでの現役引退を発表しているドジャースのＣ・カーショー投手（３７）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦となる敵地・マリナーズ戦に先発し、５回１／３を４安打無失点７Ｋと好投。今季１１勝（２敗）、通算２２３勝目を挙げた。

最速は９０・６マイル（約１４５・８キロ）ながら、スライダー中心でア・リーグ西地区を２４年ぶりに制したマリナーズ打線を翻弄（ほんろう）した。「素晴らしい日だった。どちらにとっても消化試合だったからこそ、ただ楽しもうと思った。でも正直に言えば、ただ大きな感謝の気持ちでいっぱいだよ。（引退を発表してからの）この１０日間は本当に特別なものだった」と振り返った。

５回を投げ切り、６回も続投。先頭のスアレスを空振り三振に仕留めたところでベンチからロバーツ監督ではなく、フリーマンが投手交代のためマウンドまでやってきた。マウンドで抱擁を交わした左腕は「ドック（ロバーツ監督）からは『（６回の）最後の打者までだ』と言われていて、誰も来ないと思っていた。だから、フレディ（フリーマン）が出てきたのは変な感じがした。もちろん、試合の中で素晴らしい演出だったと思う」とサプライズだったことを明かした。

今月１８日（同１９日）に今季限りでの現役引退を発表したカーショーは１９日（同２０日）のジャイアンツ戦でレギュラーシーズンでは本拠地ラスト登板に臨み、５回途中４安打２失点。その後、登板間隔が空くことや救援陣の不振で苦しんでいたチーム事情もあり、２４日（同２５日）の敵地・Ｄバックス戦では自ら志願して６年ぶりのリリーフ登板を果たした。

ロバーツ監督は３０日（同１０月１日）に開幕するワイルドカードシリーズでは「彼（カーショー）は出られない。地区シリーズには出場可能だろう」と明言。勝ち進んだ場合はメンバー入りの可能性はあるが、敗退した場合はこの日が現役最終登板となる。敵地ではあるが、スタンドではエレン夫人ら家族が背番号２２の雄姿を見届けた。